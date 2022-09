WM-Bronze für Larissa Papenmeier (Yamaha)

Mit einem 2-4-Ergebnis errang Larissa Papenmeier(Yamaha) beim WM-Finale im türkischen Afyonkarahisar WM-Bronze. Weltmeisterin wurde die Niederländerin Nancy van de Ven (Yamaha), Silber holte Lynn Valk.

Im ersten Lauf des Großen Preises der Türkei ging Larissa Papenmeier nach einem Fehler von Titelverteidigerin Courtney Duncan (Kawasaki) zunächst in Führung und lieferte sich danach ein spannendes Duell um Platz 1. Duncan gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden vor der Deutschen. Zwischen Papenmeier und Shana van der Vlist ging es um Tabellenrang 3, doch die Niederländerin kam im ersten Lauf über Rang 10 nicht hinaus. Damit zog Larissa schon vor dem entscheidenden letzten Lauf in der Tabelle an der Niederländerin vorbei auf Rang 3.

Im zweiten Durchgang musste dann die endgültige Entscheidung um WM Rang 3 fallen. Die Deutsche startete erneut gut, fuhr danach im Rennen taktisch klug, blieb cool und sicherte sich mit Rang 4 WM-Bronze. Van der Vlist kam zwar auf Rang 2 vor Larissa ins Ziel, doch es reichte nicht mehr, um die Deutsche abzufangen. Am Ende trennten die beiden nur 4 Punkte. Larissa Papenmeier wurde WM-Dritte des Jahres 2022!

Weltmeisterin wurde die Niederländerin Nancy van de Ven (Yamaha), die in Afyonkarahisar ebenfalls taktisch fuhr. Die Plätze 6 und 8 genügten ihr, um den WM-Titel erstmals in der Geschichte der Damen-WM in die Niederlande zu holen.

Die australische Titelverteidigerin Courtney Duncan (Kawasaki), die wegen eines Schlüsselbeinbruchs mehrere Rennen verpasst hatte, gewann den Grand-Prix der Türkei mit einem souveränen Doppelsieg.

Anne Borchers stand in der Türkei übrigens nicht am Start. Sie wechselte in den Endurosport und startet als Teil der deutschen Nationalmannschaft bei den Six Days (ISDE) im französischen Le Puy en Velay.

Ergebnis WMX in Afyonkarahisar

1. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 1-1

2. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 2-4

3. Sara Andersen (DK), KTM, 4-3

4. Lynn Valk (NL), Yamaha, 3-6

5. Shana van der Vlist (NL), KTM, 10-2

6. Amandine Verstappen (B), Kawasaki, 5-5

7. Lotte van Drunen (NL), KTM, 7-7

8. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 6-8

9. Malou Jakobsen (DK), KTM, 11-11

10. Tahlia Jade O'Hare (AUS), Honda, 13-10

WMX Endstand 2022:

1. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 201

2. Lynn Valk (NL), Yamaha, 183, (-18)

3. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 172, (-29)

4. Shana van der Vlist (NL), KTM, 168, (-33)

5. Sara Andersen (DK), KTM, 138, (-63)

6. Amandine Verstappen (B), Kawasaki, 134, (-67)

7. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 129, (-72)

…

18. Anne Borchers (D), Fantic, 35, (-166)