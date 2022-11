Ken Roczen: Test auf einem Stark E-Cross-Bike

Nach seinem Triumph beim Pariser Supercross absolvierte Ken Roczen bereits am Montag eine spektakuläre Probefahrt für den Elektro-Bike-Hersteller Stark.

Nach seinem beeindruckenden und geschichtsträchtigen Gesamtsieg beim Supercross-Event in der Pariser La Defense-Arena stieg Ken Roczen nicht gleich in das Flugzeug in die USA. Der 28-jährige Deutsche absolvierte am Montag in Spanien einen viel beachteten Test für den E-Motocross-Bike-Hersteller Stark.

Roczen wetzte auf einer frisch angelegten Supercross-Piste im Hinterland von Barcelona über Sprünge und Waschbrett. Dabei wurde der Thüringer – stilecht könnte man zum neuen Zeitalter meinen – von einer ebenfalls surrenden Kamera-Drohne verfolgt.

Auffallend war das harte Dämpfergeräusch des Bikes bei hohem Speed im Waschbrett. Roczen zeigte aber auch hier seinen gewohnt souveränen und sauberen Fahrstil.

Mittlerweile haben auch schon bekannte Asse wie Josh Hill und der zweifache Ex-Weltmeister Sébastien Tortelli das Stark-Bike mit den aktuell roten Plastikteilen ausgiebig getestet. «Seb» Tortelli, der nach seiner Zeit bei Fox Europa in Barcelona in unmittelbarer Nähe der jetzigen Stark-Fabrik tätig war, arbeitet bei Stark sogar in der Motocross-Entwicklung mit.

Der Hintergrund: Die Marke Stark hat im Spätsommer eine brandneue Produktionsstätte auf 2000 Quadratmetern bezogen, die sich im Industriegelände vor den Toren von Barcelona und in unmittelbarer Nähe zum Flughafen befindet. Im Sommer gab es bereits einen Journalisten-Test für das Stark-MX-Bike.