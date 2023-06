WSX Auftakt Birmingham: Detaillierter Zeitplan

Am Samstagabend beginnt in Birmingham die Supercross-WM 2023. Die Qualifikations-Sessions am Nachmittag können im kostenlosen Livestream verfolgt werden. Für die Rennen braucht es ein Abo von DAZN.com

Am kommenden Samstag (1. Juli) findet in Birmingham der Auftakt der SupercrossWM statt. Nach dem Qualifying am Nachmittag beginnen die Vorläufe ab 18 Uhr Ortszeit bzw. 19 Uhr MESZ. WM-Punkte werden in den 3 Finalrennen pro Klasse vergeben.

Ken Roczen, Colt Nichols, Justin Hill, Joey Savatgy und Vince Friese sind die Favoriten in der 450er Klasse (WSX). Roczen tritt mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers an. Shane McElrath, Lokalmatador Max Anstie und Justin Bogle gelten in der SX2-Klasse als aussichtsreichste Podiums- und Siegkandidaten.

Die Qualifikations-Sessions können über das Portal wsx.tv frei empfangen werden. Die Wertungsläufe können in der Schweiz und in Österreich ebenfalls über wsx.tv im kostenpflichtigen Stream empfangen werden. Zuschauer aus Deutschland brauchen ein Abo von DAZN.com, wo die Wertungsläufe ab 19:30 Uhr übertragen werden. Welches Abo-Paket dafür allerdings erforderlich ist, wird von DAZN.com nicht offiziell kommuniziert. Es wird aber allgemein angenommen, dass das Paket 'World' für den Empfang der Motorsport-Programme ausreichend sein soll. Beachtet werden sollte in jedem Falle, dass DAZN.com ein Abo-Modell ist, bei dem monatliche Gebühren anfallen. Wer also lediglich die Supercross-WM verfolgen möchte, sollte die entsprechenden Kündigungsfristen im Auge behalten, denn das nächste WSX-Rennen findet erst am 30. September statt.

Zeitplan British Grand-Prix, Birmingham *)

14:15 – SX2 Warm Up Gruppe 1

14:27 – SX2 Warm Up Gruppe 2

14:39 – WSX Warm Up Gruppe 1

14:50 – WSX Warm Up Gruppe 2

15:30 – SX2 Qualifying, Gruppe 1

15:42 – SX2 Qualifying, Gruppe 2

15:56 – WSX Qualifying, Gruppe 1

16:08 – WSX Qualifying, Gruppe 2

Vorläufe:

19:07 – SX2, Heat 1

19:16 – SX2, Heat 2



19:37 – WSX, Heat 1

19:46 – WSX, Heat 2

GP-Rennen:

20:20 – SX2, Lauf 1

20:33 – SX2, Lauf 2

20:46 – SX2, Lauf 3



21:35 – WSX, Lauf 1

21:50 – WSX, Lauf 2

22:05 – WSX, Lauf 3

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr