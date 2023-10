Das ist die Strecke in Abu Dhabi

Die Strecke in Abu Dhabi

Der zweite Lauf zur Supercross-WM findet am kommenden Wochenende in Abu Dhabi statt. Das Streckenlayout weist einige Besonderheiten auf. Ein Teil des Kurses befindet sich außerhalb der Halle.

Am 4. November findet auf Yas Island in Abu Dhabi der zweite Lauf der FIM Supercross-WM statt, bei der Ken Roczen (Suzuki) als Titelverteidiger und Meisterschaftsführender an den Start gehen wird.

Das Strecken-Layout in Abu Dhabi weist einige Besonderheiten auf: Ein Streckenabschnitt befindet sich außerhalb der Halle. Neben Doppel- und Dreifachsprüngen gibt es eine Waschbrettsektion sowie Split Lanes.

Nach dem ersten Event in Birmingham führt Roczen die Meisterschaft mit einem Vorsprung von 7 Zählern an.

WM Stand nach Runde 1:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 69

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 62, (-7)

3. Vince Friese (USA), Honda, 53, (-16)

4. Justin Hill (USA), Kawasaki, 52, (-17)

5. Dean Wilson (GB), Honda, 51, (-18)

6. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 43, (-26)

7. Justin Brayton (USA), Honda, 41, (-28)

8. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 39, (-30)

9. Greg Aranda (F), Yamaha, 36, (-33)

10. Kevin Moranz (USA), Honda, 33, (-36)