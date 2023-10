MXGP-TV überträgt Supercross Paris live 20.10.2023 - 10:37 Von Thoralf Abgarjan

© Copyright-Free Das Supercross Paris wird von MXGP-TV live übertragen

Das spektakuläre Supercross-Event in Paris feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Auch Titelverteidiger Ken Roczen (Suzuki) wird in Paris am Start stehen. Die Rennen werden live von MXGP-TV.com übertragen.