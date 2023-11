WSX in Abu Dhabi: Zeitplan und Livestream 01.11.2023 - 20:50 Von Thoralf Abgarjan

© WSX Die Supercross-WM gastiert in Abu Dhabi

Am kommenden Samstag (4. November) wird wird auf Yas Island in Abu Dhabi der zweite Lauf der FIM Supercross-WM ausgetragen. Ken Roczen (Suzuki) reist als Titelverteidiger und Tabellenführer an.