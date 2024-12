Abu Dhabi, Lauf 1: Friese (Honda) vor Ken Roczen

Trotz eines Rückschlags kam Ken Roczen (Suzuki) im ersten Lauf von Abu Dhabi nach kämpferisch starker Leistung auf Platz 2 hinter Vince Friese (Honda) ins Ziel und überholte am Ende auch Eli Tomac (Yamaha).

Die Startgerade in der Etihad Arena von Abu Dhabi ist so kurz, dass die ersten Meter bereits entscheidend sind. Zwar kam Ken Roczen nicht gut aus dem Startgatter heraus, aber er stach nach innen und konnte sich hinter Vince Friese (Honda) und Joey Savatgy (Honda) einreihen. WM-Leader Eli Tomac (Yamaha) rangierte in den ersten Runden hinter Mitchell Oldenburg (Kawasaki) auf Rang 5.

Roczen zeigte sich kämpferisch und wurde von Friese und Savatgy etwas aufgehalten. Auf der engen Strecke war das Überholen aber extrem herausfordernd. In einer Linkskurve stach er nach innen und hätte damit gleich beide Kontrahenten kassieren können. Beim Überholversuch touchierte er das Hinterrad von Friese, verlor dabei die Balance und fuhr in die Seitenbegrenzung, wodurch er zurückfiel.

Roczen gab nach diesem Zwischenfall nicht auf, sondern arbeitete sich wieder nach vorne. Er kämpfte sich auch an Tomac vorbei und profitierte von einem Crash Savatgys. Am Ende hatte er nur noch Vince Friese vor sich, doch obwohl er klar schneller war, fand der Deutsche keinen Weg an Friese vorbei. Friese gewann den ersten Lauf vor Roczen und Tomac. Die Verhältnisse an der Tabellenspitze blieben damit unverändert.

WSX Abu Dhabi Lauf 1:

1. Vince Friese (USA), Honda

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Eli Tomac (USA), Yamaha

4. Joey Savatgy (USA), Honda

5. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki

6. Matt Moss (AUS), Yamaha

7. Ryan Breece (USA), Honda

8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki

9. Adrien Escoffier (F), Kawasaki

10. Ander Valentin (E), Yamaha