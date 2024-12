Abu Dhabi Qualifying: Tomac vor Aranda und Roczen

WM-Leader Eli Tomac (Yamaha) brannte im Qualifying zum Saisonfinale der FIM Supercross-WM in der Etihad Arena in Abu Dhabi die Bestzeit in den Boden. Gregory Aranda (Yamaha) wurde Zweiter, Ken Roczen (Suzuki) Dritter.

Qualifying zum Saisonfinale der WSX FIM Supercross-WM in Abu Dhabi: Die Rundenzeiten sind mit unter 40 Sekunden in der vergleichsweise kleinen Etihad Arena auf Yas Island sehr kurz. Der Kurs ist eher vergleichbar mit Arenacross oder Events in den europäischen Hallen.

WM-Leader und Titelaspirant Eli Tomac (Yamaha) brannte mit 38,946 Sekunden die Bestzeit in den Boden. Gregory Aranda (Yamaha) brillierte zuletzt sowohl in Stuttgart (wo er alles gewann, was es zu gewinnen gab) als auch in Paris. Auf der kurzen und engen Strecke fühlte er sich sichtlich wohl und wurde sogar vor Titelverteidiger Ken Roczen (Suzuki) Zweiter.

Roczens Rückstand zu Eli Tomac beträgt etwas mehr als eine halbe Sekunde.

Greg Aranda setzte auch in seiner Superpole-Runde voll auf Angriff, stürzte aber und musste seine Runde abbrechen.

WSX Qualifying Abu Dhabi:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 38,946

2. Greg Aranda (F), Yamaha, 39,331 (-0,385)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 39,458, (-0,512)

4. Joey Savatgy (USA), Honda, 39,464, (-0,518)

5. Vince Friese (USA), Honda, 39,769, (-0,989)

6. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki, 39,935, (-0,989)