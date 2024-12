Ken Roczen (Suzuki) gewinnt Finale 3

Ken Roczen gewann auch das dritte Finale in Abu Dhabi

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche HEP-Progressive-Suzuki-Pilot Ken Roczen den dritten WSX-Lauf in Abu Dhabi vor Titelaspirant Eli Tomac (Yamaha) und Joey Savatgy (Honda).

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche HEP-Suzuki-Pilot Ken Roczen den dritten Lauf zum WSX-Saisonfinale in Abu Dhabi und konnte damit seine Führung in der Tageswertung weiter ausbauen. Joey Savatgy (Honda) rangierte über weite Strecken auf Platz 2, doch der Firepower-Honda-Pilot kam nach dem Zielsprung von der Strecke ab, so dass Eli Tomac (Yamaha) kampflos den zweiten Platz erbte.

Vince Friese (Honda) fiel mit technischem Defekt aus. Die finale Entscheidung über den Ausgang der FIM-Supercross-Meisterschaften und die Grand-Prix-Wertung wird erst im SX1-SX2 Superfinale fallen.

WSX Abu Dhabi Lauf 3:



1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Joey Savatgy (USA), Honda

4. Ryan Breece (USA), Honda

5. Anthony Bourdon (F), Kawasaki

6. Luke Clout (AUS), Kawasaki

7. Adrien Escoffier (F), Kawasaki

8. Ander Valentin (E), Yamaha

9. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki

10. Aaron Tanti (AUS), Honda

...

DNF: Vince Friese (USA), Honda

Zwischenstand nach Finale 3:



1. Ken Roczen (D), Suzuki, 75

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 69

3. Joey Savatgy (USA), Honda, 57