Ken Roczen (Suzuki) siegt und geht in Führung

Mit einem Sieg im zweiten WSX-Finale in Abu Dhabi übernahm der deutsche HEP-Progressive-Suzuki-Pilot die Führung in der Grand-Prix-Wertung. WM-Leader Eli Tomac (Yamaha) ist auf Platz 2 weiter auf Titelkurs.

Zweites WSX Rennen in Abu Dhabi: Joey Savatgy (Honda) zog den Holeshot vor Vince Friese (Honda), Ken Roczen (Suzuki) und Eli Tomac (Yamaha). Savatgy stürzte in Führung liegend. Roczen und Tomac gingen am gestürzten Savatgy vorbei.

In Führung liegend konnte Ken Roczen danach frei fahren. Roczen und Tomac setzten sich sehr schnell vom Rest des Feldes ab. Tomac blieb zwar stets in Schlagdistanz zum führenden Deutschen, ging aber mit Blick auf das große Bild des Meisterschaftsgewinns keine unnötigen Risiken ein. Roczen gewann den zweiten Lauf vor Eli Tomac und Vince Friese und übernahm mit 50 Punkten die Führung in der Grand-Prix-Wertung.

WSX Abu Dhabi Lauf 2:



1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Vince Friese (USA), Honda

4. Joey Savatgy (USA), Honda

5. Ryan Breece (USA), Honda

6. Adrien Escoffier (F), Kawasaki

7. Anthony Bourdon (F), Kawasaki

8. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki

9. Matt Moss (AUS), Yamaha

10. Aaron Tanti (AUS), Honda

Zwischenstand nach Finale 2:



1. Ken Roczen (D), Suzuki, 50

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 47

3. Vince Friese (USA), Honda, 45