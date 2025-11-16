SX2-WM Vancouver: Max Anstie (Yamaha) unantastbar

Mit Siegen in allen 3 Rennen beim 2. Lauf der SX2-Supercross-WM im kanadischen Vancouver setzte sich Max Anstie (Yamaha) an der Spitze der WM-Tabelle weiter ab, obwohl er mit gesundheitlichen Problemen haderte.

Zweiter Lauf zur SX2-Supercrosss-WM im kanadischen Vancouver. Der britische WM-Leader Max Anstie (Yamaha) war auch in Kanada eine Klasse für sich. Anstie gewann alles, was es zu gewinnen gab: Nach Bestzeit im Qualifying legte er die schnellste Runde in der Superpole-Session vor und holte sich mit Siegen in allen drei Läufen auch den Grand-Prix-Sieg.

Der 32-Jährige Brite konnte damit seinen Vorsprung in der SX2-WM-Tabelle von 8 auf 16 Punkte verdoppeln. Allerdings war der Abend in Vancouver für ihn kein Selbstläufer: «Ich habe mich in dieser Woche ziemlich krank gefühlt», erklärte er nach dem Rennen. «Meine Stimme versagte komplett und wir mussten uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Der Kurs bot wenig Traktion, deshalb waren Fehler leicht möglich.»

Coty Schock (Rick Ware Racing Yamaha) wurde in allen drei Rennen Zweiter, stand damit auf dem 2. Platz des Grand-Prix-Podiums und verbesserte sich in der WM-Tabelle von Rang 3 auf Platz 2. «Ich wusste, dass es schwierig werden würde, Max an der Spitze zu überholen», erklärte der Amerikaner. «Ich kam nicht nah genug an ihn heran, um um ein Überholmanöver platzieren zu können. Aber ich bin kein unfairer Fahrer und Max auch nicht. Ich möchte mit Respekt Rennen fahren. Max war besonders in den Whoops sehr ausgeglichen.»

Enzo Lopes (Yamaha) wurde mit drei dritten Plätzen Dritter der Grand-Prix-Wertung und verbesserte sich in der WM-Tabelle von Platz 5 auf Rang 3. Lopes feierte sein Podium mit der brasilianischen Flagge. «Ich muss mich noch besser an das SX2-Bike gewöhnen», erklärte er nach dem Rennen. «Die 450er passt eigentlich besser zu meinem Stil, aber wir arbeiten daran und hoffen, dass wir noch weiter nach vorne kommen.»

Der dritte Lauf zur FIM Supercross-WM findet am 29. November in Australien statt.

Ergebnis SX2 Vancouver:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 1-1-1

2. Coty Schock (USA), Yamaha, 2-2-2

3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 3-3-3

4. Cullin Park (USA), Honda, 5-4-4

5. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 8-5-5

6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 4-6-8

7. Michael Hicks (USA), Stark, 6-7-7

8. Shane McElrath (USA), Honda, 7-8-6

9. Robbie Wageman (USA), Suzuki, 14-11-9

10. Maxime Desprey (F), Yamaha, 9-14-11

SX2-WM-Stand nach Runde 2:

1. Max Anstie (GB), Yamaha, 90

2. Coty Schock (USA), Yamaha, 74, (-16)

3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 62, (-28)

4. Shane McElrath (USA), Honda, 59, (-31)

5. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 57, (-33)

6. Cullin Park (USA), Honda, 54, (-36)

7. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 49, (-41)

8. Michael Hicks (USA), Stark, 40, (-50)

9. Maxime Desprey (F), Yamaha, 30, (-60)

10. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 25, (-65)