Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaias Albtraum geht weiter

Vorschau, Livestream und Zeitplan WSX Vancouver

Von Thoralf Abgarjan
In Vancouver findet die zweite Runde der FIM Supercross-WM statt
© WSX

In Vancouver findet die zweite Runde der FIM Supercross-WM statt

Beim zweiten Lauf zur FIM Supercross-WM in Vancouver wird es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) und Titelverteidiger Eli Tomac (KTM) kommen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Am kommenden Wochenende findet im kanadischen Vancouver der 2. Lauf zur FIM Supercross-WM statt. Die Veranstaltung beginnt am Samstag (15. November) um 18 Uhr Ortszeit. In Europa ist es zu diesem Zeitpunkt schon Sonntag-Morgen, 3 Uhr. Das SX1 Hauptrennen wird kurz vor 6 Uhr MEZ gestartet.

In Vancouver steht das Duell zwischen WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) und Titelverteidiger Eli Tomac (KTM) im Zentrum des Interesses.

Die Rennen werden im kostenpflichtigen Programm von Recast.tv übertragen. Einzelheiten über Preise und Anmelde-Modalitäten finden Sie in diesem Artikel.

Zeitplan WSX Vancouver *)
Sonntag, 16. November 2025
03:00 - Eröffnung
03:38 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)
03:55 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)
04:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)
04:37 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)
05:04 - SX2 Main Event (12 Runden)
05:22 - Siegerehrung SX2
05:33 - SX1 Main Event (12 Runden)
05:54 - Siegerehrung SX1

WM Stand SX1 nach Runde 1:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 45
2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 37 (-8)
3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-13)
4. Christian Craig (USA), Honda, 31, (-14)
5. Jason Anderson (USA), Suzuki, 30, (-15)
6. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-19)
7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 19, (-26)
8. Ryan Breece (USA), Honda, 14, (-31)
9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 14, (-31)
10. Greg Aranda (F), Yamaha, 14, (-31)

*) Angaben ohne Gewähr

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dr. Helmut Marko: «Gesamtsituation ist positiv»

Von Dr. Helmut Marko
​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com auf den São Paulo-GP zurück und sagt, was passieren muss, damit Max Verstappen noch Titelchancen hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 14.11., 17:20, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 14.11., 18:15, Motorvision TV
    Car History
  • Fr. 14.11., 18:45, Motorvision TV
    Classic Races
  • Fr. 14.11., 19:15, Motorvision TV
    Pikes Peak International Hill Climb
  • Fr. 14.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Fr. 14.11., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Fr. 14.11., 20:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Fr. 14.11., 20:55, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 14.11., 21:40, Motorvision TV
    All Wheel Drive Safari Challenge
  • Fr. 14.11., 22:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1411054512 | 4