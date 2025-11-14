Vorschau, Livestream und Zeitplan WSX Vancouver
In Vancouver findet die zweite Runde der FIM Supercross-WM statt
Am kommenden Wochenende findet im kanadischen Vancouver der 2. Lauf zur FIM Supercross-WM statt. Die Veranstaltung beginnt am Samstag (15. November) um 18 Uhr Ortszeit. In Europa ist es zu diesem Zeitpunkt schon Sonntag-Morgen, 3 Uhr. Das SX1 Hauptrennen wird kurz vor 6 Uhr MEZ gestartet.
In Vancouver steht das Duell zwischen WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) und Titelverteidiger Eli Tomac (KTM) im Zentrum des Interesses.
Die Rennen werden im kostenpflichtigen Programm von Recast.tv übertragen. Einzelheiten über Preise und Anmelde-Modalitäten finden Sie in diesem Artikel.
Zeitplan WSX Vancouver *)
Sonntag, 16. November 2025
03:00 - Eröffnung
03:38 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)
03:55 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)
04:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)
04:37 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)
05:04 - SX2 Main Event (12 Runden)
05:22 - Siegerehrung SX2
05:33 - SX1 Main Event (12 Runden)
05:54 - Siegerehrung SX1
WM Stand SX1 nach Runde 1:
1. Ken Roczen (D), Suzuki, 45
2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 37 (-8)
3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-13)
4. Christian Craig (USA), Honda, 31, (-14)
5. Jason Anderson (USA), Suzuki, 30, (-15)
6. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-19)
7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 19, (-26)
8. Ryan Breece (USA), Honda, 14, (-31)
9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 14, (-31)
10. Greg Aranda (F), Yamaha, 14, (-31)
*) Angaben ohne Gewähr