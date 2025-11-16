Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marquez vereitelt KTM-Sieg

SX2 Paris: Luke Clout (Kawasaki) am Samstag top

Von Thoralf Abgarjan
Luke Clout gewann am Samstag in der SX2-Klasse
© MXGP-TV.com

Luke Clout gewann am Samstag in der SX2-Klasse

Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann der Australier Luke Clout (Kawasaki) den Auftakt zum Supercross Paris in der SX2-Klasse. Carl Ostermann (Triumph) erreichte im dritten Lauf die Top-10.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

SX2-Samstagsrennen zum Supercross Paris 2025: Mit einem 2-1-1-Ergebnis setzte sich der australische BUD-Kawasaki-Pilot Luke Clout gegen die versammelte französische Konkurrenz durch. Anthony Bourdon (Honda) gewann zwar den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 1,4 Sekunden, aber in den beiden anderen Rennen setzte sich der Australier mit einem Vorsprung von 1,3 bzw. 5,7 Sekunden gegen Bourdon durch. Dritter wurde Calvin Fonvieille (KTM) mit einem 3-4-3-Ergebnis.

Clout brannte auch die schnellste Rundenzeit im Superpole-Wettbewerb in den Boden und startete von der Pole Position ins Finale.

Die deutschen Dörr-Motorsport-Triumph-Piloten Carl Ostermann und Paul Bloy beendeten den Samstag auf den Plätzen 13 und 14, wobei Ostermann im 3. Finale die Top-10 erreichte. Der einzige schweizerische Pilot im Feld, Cyril Elsener (KTM), beendete den Tag auf Platz 16.

SX2 Ergebnis Samstag:

1. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 2-1-1
2. Anthony Bourdon (F), Honda, 1-2-2.
3. Calvin Fonvieille (F), KTM, 3-4-3
4. Jules Pietre (F), Yamaha, 5-3-6
5. Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 8-6-4
6. Saad Soulimani (F), TM, 4-13-5
7. Mickaël Lamarque (F), KTM, 7-8-7
8. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 16-7-8
9. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna, 9-9-9.
10. Kelena Humphrey (GB), Stark, 6-5-15.
11. Dorian Koch (F), KTM, 12-11-11
12. Julien Lebeau (F), Triumph, 10-10-12.
13. Carl Ostermann (D), Husqvarna, 13-12-10
14. Paul Bloy (D), Triumph, 11-14-13
15. Enzo Polias (F), Husqvarna, 15-16-14
16. Cyril Elsener (CH), KTM, 14-15-16


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dr. Helmut Marko: «Gesamtsituation ist positiv»

Von Dr. Helmut Marko
​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com auf den São Paulo-GP zurück und sagt, was passieren muss, damit Max Verstappen noch Titelchancen hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 16.11., 00:05, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • So. 16.11., 00:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 16.11., 03:05, Motorvision TV
    Goodwood
  • So. 16.11., 03:50, DMAX
    Der Geiger - Boss of Big Blocks
  • So. 16.11., 04:45, Hamburg 1
    car port
  • So. 16.11., 05:10, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 16.11., 05:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 16.11., 06:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • So. 16.11., 06:45, Motorvision TV
    Goodwood
  • So. 16.11., 07:30, SPORT1+
    The Valentino Rossi Story
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1511212013 | 5