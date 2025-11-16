SX2 Paris: Luke Clout (Kawasaki) am Samstag top

Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann der Australier Luke Clout (Kawasaki) den Auftakt zum Supercross Paris in der SX2-Klasse. Carl Ostermann (Triumph) erreichte im dritten Lauf die Top-10.

SX2-Samstagsrennen zum Supercross Paris 2025: Mit einem 2-1-1-Ergebnis setzte sich der australische BUD-Kawasaki-Pilot Luke Clout gegen die versammelte französische Konkurrenz durch. Anthony Bourdon (Honda) gewann zwar den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 1,4 Sekunden, aber in den beiden anderen Rennen setzte sich der Australier mit einem Vorsprung von 1,3 bzw. 5,7 Sekunden gegen Bourdon durch. Dritter wurde Calvin Fonvieille (KTM) mit einem 3-4-3-Ergebnis.

Clout brannte auch die schnellste Rundenzeit im Superpole-Wettbewerb in den Boden und startete von der Pole Position ins Finale.

Die deutschen Dörr-Motorsport-Triumph-Piloten Carl Ostermann und Paul Bloy beendeten den Samstag auf den Plätzen 13 und 14, wobei Ostermann im 3. Finale die Top-10 erreichte. Der einzige schweizerische Pilot im Feld, Cyril Elsener (KTM), beendete den Tag auf Platz 16.

SX2 Ergebnis Samstag:



1. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 2-1-1

2. Anthony Bourdon (F), Honda, 1-2-2.

3. Calvin Fonvieille (F), KTM, 3-4-3

4. Jules Pietre (F), Yamaha, 5-3-6

5. Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 8-6-4

6. Saad Soulimani (F), TM, 4-13-5

7. Mickaël Lamarque (F), KTM, 7-8-7

8. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 16-7-8

9. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna, 9-9-9.

10. Kelena Humphrey (GB), Stark, 6-5-15.

11. Dorian Koch (F), KTM, 12-11-11

12. Julien Lebeau (F), Triumph, 10-10-12.

13. Carl Ostermann (D), Husqvarna, 13-12-10

14. Paul Bloy (D), Triumph, 11-14-13

15. Enzo Polias (F), Husqvarna, 15-16-14

16. Cyril Elsener (CH), KTM, 14-15-16