VIDEO: Die Highlights der SuperEnduro-WM aus Budapest

Manuel Lettenbichler: Kämpft in Budapest um einen Platz auf dem Podest.

Enduro-Action vom Feinsten mit Mani Lettenbichler, Billy Bolt, Jonny Walker & Co.: SPEEDWEEK.com zeigt die Zusammenfassung des actionreichen SuperEnduro-WM-Laufs aus dem MVM Dome in Budapest vor 17.000 Zuschauern.

Das ist schon beim Zuschauen anstrengend: Ein extrem knackiger Kurs mit vielen Baumstämmen, einem Bergauf-Steinfeld und zwei gigantischen Sprüngen, dazu ein volles Haus, das die Fahrer erst gar nicht auf die Idee kommen lässt, irgend etwas anderes zu geben als Vollgas: Der fünfte Stopp der FIM SuperEnduro-WM war ebenso spektakulär wie gut besucht.

Billy Bolt entwickelt sich immer mehr zum Meister des Indoor-Enduro, und Mani Lettenbichler, der die Viertakt- gegen eine Zweitakt-KTM getauscht hat, kommt immer besser in Schuss.

All das und noch mehr direkt hier im Video in bester Qualität mit englischem Kommentar, gratis zu sehen für alle Enduro-Fans in Deutschland und Österreich.