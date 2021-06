SuperMoto IDM boomt: So viele Teilnehmer wie nie

Am kommenden Wochenende startet die internationale Deutsche Supermoto Meistertschaft im hessischen Wittgenborn in die neue Saison – und das mit dem Rekord von 226 Piloten!

Mit der absoluten Rekordzahl an eingeschriebenen Fahrern startet die SuperMoto IDM im hessischen Wittgenborn in die Saison 2021: 226 Piloten wollen in den verschiedenen Klassen von der S1 bis zur S4, den Senioren und den Junioren, an den Start gehen. Wie vor langer Zeit muss man die Felder bei den Amateuren sogar in zwei Qualifikationsgruppen aufteilen.

In der Top-Klasse S1 werden aktuell 25 Piloten erwartet, auch hier ein deutliches Plus gegenüber den Vorjahren. Neben dem aktuellen Titelträger gehen vier ehemalige Champions sowie die Meister aus fünf europäischen Ländern an den Start. Favorit ist Vize-Weltmeister Marc-Reiner Schmidt, der 2021 wieder auf die italienische TM vertraut. Ob Schmidt allerdings bei allen sieben Veranstaltungen an den Start gehen kann, ist noch offen. Denn Vorrang hat bei ihm aufgrund seines Teams neben der WM die Titelverteidigung in der italienischen Meisterschaft.

So heißt es für die Gegner, nah dran bleiben. Meister Simon Vilhelmsen (DEN) hat über den Winter zu Yamaha gewechselt und wird die Nummer 1 als erstmals auf dem blauen Bike zeigen. Der Champion von 2019, Jan Deitenbach, bleibt seinem Team und Husqvarna treu. Der 31-Jährige ist der dienstälteste Pilot der IDM, er wird 2021 seinen 200. IDM-Lauf bestreiten!

Peter Banholzer, im vergangenen Jahr Vizemeister, setzt ebenso weiter auf Husqvarna wie Steffen Albrecht, Bronze-Gewinner 2021. Ob Albrecht allerdings sofort ins Rennen einsteigt, muss abgewartet werden. Aus beruflichen Gründen konnte der selbständige Handwerker nahezu keine Vorbereitungsrunden drehen.

Dazu kommen zwei ehemalige Champions aus dem Ruhestand zurück. Nico Joannidis hatte nach einem Gaststart im letzten Jahr Blut geleckt und hat sich für 2021 fest eingeschrieben. Marcus Class hat nach einem Jahr Auszeit wieder Lust auf Supermoto. Beide vertrauen ebenfalls auf Husqvarna. Mit Hampus Gustafson (Schweden), Denis Chadrysiak (Polen), Kevin Viellevoye (Belgien) und Bernhard Hitzenberger (Österreich) kommen die jeweiligen Meister zum Saisonstart nach Deutschland.

Auch in Sachen Nachwuchs bewegt sich etwas. Denn die Rookies (65 ccm) und Junioren (85 ccm) streiten erstmals um die offizielle Deutsche Jugend Meisterschaft!

Zuschauer sind leider am Auftaktwochenende noch nicht zugelassen. Aber für Runde zwei am ersten Juli-Wochenende in Schleiz hofft man bereits auf Fans an der Piste. Aktuelle Infos gibt es unter www.supermotoidm.de.

Die Termine 2021

19. - 20.06. Wittgenborn

03. - 04.07. Schleiz

31.07. - 01.08. Mirecourt/F

14. - 15.08. Harsewinkel

28. - 29.08. Oschersleben

11. - 12.09. Sankt Wendel

25.- 26.09. Großenhain