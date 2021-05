Mugello: Tödlicher Unfall von Stelvio Boaretto (59)

Traurige Nachrichten aus Italien: Am Sonntagnachmittag kam es auf dem «Autodromo Internazionale del Mugello» zu einem tragischen Rennunfall, bei dem der 59-jährige Stelvio Boaretto sein Leben ließ.

Am Wochenende stand in Mugello der «Trofeo Italia» für Amateurrennfahrer im Programm. Dabei kam es in der Klasse «1000 Avanzata» zu einem Rennunfall, in den mehrere Fahrer verwickelt waren.

Stelvio Boaretto trug dabei schwerste Verletzungen davon. Noch an der Rennstrecke musste er vom medizinischen Personal wiederbelebt werden, ehe er in das Medical Centre des Autodromo gebracht wurde. Trotz des Einsatzes der Ärzte erlag der 59-Jährige dort seinen Verletzungen.

Die vom italienischen Motorsportverband FMI organisierte Veranstaltung wurde als Zeichen des Respekts abgesagt. FMI-Präsident Giovanni Copioli sprach der Familie von Boaretto sein Beileid aus und zeigte sich erschüttert von einem «verhängnisvollen Unglück, das uns einen leidenschaftlichen Motorradfahrer genommen hat, ausgerechnet in einem Cup, in dem die Leidenschaft im Mittelpunkt steht.»