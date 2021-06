Road America: Ducati-Defekt zerstört Baz-Siegtraum

Beim dritten Event der MotoAmerica-Superbikes auf dem legendären Road America im US-Bundesstaat Wisconsin setzte Yamaha mit Jake Gagne den Siegeszug fort, während Loris Baz seine Ducati mit Motorschaden abstellen musste.

Sechs Rennen, fünf Siege: Der ehemalige Superbike-WM-Pilot Jake Gagne demonstriert in diesem Jahr seine fahrerischen Künste auf der Yamaha R1. Der US-Amerikaner, der beim Saisonstart einen Sturz fabrizierte und danach alle Rennen für sich entscheiden konnte, übernahm nach zwei Siegen am Samstag und Sonntag auf dem Road America die Gesamtführung in der Superbike-Klasse der MotoAmerica. In beiden Läufen konnte der 28-Jährige seine Pole-Position in einen ungefährdeten Triumph ummünzen und 50 Punkte mit nach Hause nehmen.

«Das Motorrad war am Sonntag einfacher zu fahren und deshalb bin ich etwas schneller unterwegs gewesen. Ich ziehe meinen Hut vor meinem Team, die Yamaha fühlt sich wirklich komfortabel an», erklärte Gagne im Interview nach dem Rennen. «Wir haben noch eine Menge zu tun und jeder verbessert sich von einem Wochenende zum nächsten, also müssen wir hart weiterarbeiten.»

Mathew Scholtz (Yamaha), der als Spitzenreiter zum Rennen in Elkhart Lake kam, musste sich im ersten Wettstreit mit dem sechsten Platz zufriedengeben, doch am Sonntag schlug der Südafrikaner zurück und sicherte mit Rang 3 seinen zweiten Platz in der Meisterschaft ab. Superbike-Rookie Cameron Petersen überzeugte in beiden Rennen mit ausgezeichnetem Kampfgeist, denn der Suzuki-Pilot landete in beiden Rennen auf dem Podium und zeigte seinem Teamkollegen Bobby Fong, was in der GSX-R1000 drinsteckt. Fong, der im letzten Jahr dritter in der Gesamtwertung war, wurde zweimal Vierter.

Ducati-Star Loris Baz hatte auf dem 6,515 km langen Road America einen guten Speed und am Samstag stellte der Franzose seine Panigale V4R hinter Gagne auf das Podium. Auch im zweiten Lauf fühlte sich der ehemalige MotoGP-Fahrer in guter Verfassung, doch in Runde 3 verabschiedete sich der Motor an seiner Ducati und der Traum vom ersten Sieg in der amerikanischen Serie löste sich in Luft auf.



«Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht und ich glaube, ich hätte Jake das Leben schwerer machen können als am Samstag, doch leider hat sich der Motor nach drei Runden anders entschieden», schrieb der 28-Jährige am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. Baz liegt in der Gesamtwertung bereits 72 Zähler hinter dem Führenden auf Position 7.

Hector Barbera landete mit seiner BMW einmal auf Rang 6 und einmal auf dem achten Platz, Yamaha-Pilot Josh Herrin schaffte es nicht, an seine Leistungen aus den ersten Rennen der Saison anzuknüpfen. Der US-Amerikaner wurde zweimal auf Platz 5 gewertet und blieb knapp auf dem dritten Rang in der Meisterschaftswertung.

Ergebnis MotoAmerica Road America, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 12 Runden 2 Loris Baz, Ducati + 5,987 sec 3 Cameron Petersen, Suzuki + 6,027 4 Bobby Fong, Suzuki + 6,060 5 Josh Herrin, Yamaha + 14,680 6 Mathew Scholtz, Yamaha + 14,834 7 Kyle Wyman, Ducati + 25,963 8 Hector Barbera, BMW + 27,957

Ergebnis MotoAmerica Road America, Lauf 2

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 12 Runden 2 Cameron Petersen, Suzuki + 6,725 sec 3 Mathew Scholtz, Yamaha + 16,238 4 Bobby Fong, Suzuki + 16,242 5 Josh Herrin, Yamaha + 19,614 6 Hector Barbera, BMW + 21,486 7 David Anthony, Suzuki + 46,507 8 Jake Lewis, Suzuki + 47,053

Stand MotoAmerica nach sechs Rennen