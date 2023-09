Supermoto-DM Schaafheim: Markus Class fuhr überragend

Beim fünften Lauf der Supermoto-DM im hessischen Schaafheim sicherte sich Markus Class (Husqvarna) in beiden Läufen den souveränen Sieg. Um die weiteren Ränge ging es deutlich enger zu.

Der Kurs in der Nähe von Frankfurt hat die kürzeste Startgerade im ganzen Kalender. Umso wichtiger war das Qualifying für einen guten Startplatz. In Abwesenheit von Tabellenleader Marc-Reiner Schmidt, der zeitgleich bei der WM in Spanien antrat, entbrannte ein neuer Kampf um die Pole. Class setzte sich am Ende deutlich mit 0,8 Sekunden Vorsprung durch. Jan Deitenbach (Husqvarna), Peter Mayerbüchler (Husqvarna) und Nico Joannidis (TM) komplettierten die erste Startreihe. Rookie Eddy Frech (KTM), Bernhard Hitzenberger (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) und Evzen Fila (KTM) komplettierten Reihe 2.

Bei heißem Sommerwetter ging es am Sonntag in die beiden Rennläufe. Beim Erlöschen der Ampel brauste Class gleich in Führung, Deitenbach sortierte sich auf Platz 2 ein. Dahinter kollidierten in der Startkurve im Kampf um Platz 3 Frech und Joannidis und lösten damit ein größeres Chaos aus. Joannidis blieb artistisch auf dem Bike, Frech stürzte einmal quer durchs Feld, etliche Fahrer mit ihm. Mayerbüchler bremste seine Maschine aus, wurde aber zum Glück nicht getroffen. Nach der ersten Runde führte Class vor Deitenbach, Joannidis, Hitzenberger, Fila und Mayerbüchler. Während Class sich zügig an der Spitze absetzte, geriet Deitenbach immer mehr unter Druck von Joannidis. Am Ende des ersten Renndrittels schob sich dann der TM-Pilot vorbei auf Platz 2. Deitenbach sicherte fortan seinen dritten Rang ab, dahinter entbrannte der Kampf um Platz 4 zwischen Hitzenberger und Mayerbüchler. Doch der Österreicher hielt geschickt die Tür in jeder Ecke zu. Eddy Frech arbeitete sich nach dem Startcrash am Ende immerhin noch bis auf Rang 9 vor.

Im zweiten Lauf sicherte sich Deitenbach zunächst den Holeshot. Class, Mayerbüchler, Joannidis, Hitzenberger und Frech sortierten sich diesmal problemlos dahinter ein. Doch bereits in der ersten Runde zog Class mit einem geschickten Manöver vorbei an Deitenbach in Führung. Und die gab er bis ins Ziel nicht mehr ab. Dahinter lagen die Piloten eng zusammen, aber nie in wirklicher Schlagdistanz. Lediglich Frech schaffte es an Hitzenberger vorbei auf die fünfte Position und kam am Ende bis auf 0,1 Sekunden an Joannidis heran, aber nicht vorbei. So kletterten am Ende Class, Deitenbach und Mayerbüchler aufs Podium.

Marc-Reiner Schmidt geht trotz Abwesenheit mit 200 Punkten als Führender in das Finale am 1. Oktober in Oschersleben. Joannidis (181), Deitenbach (156), Mayerbüchler (84) und Frech (87) folgen auf den weiteren Plätzen.



