SM-ÖM Pisek: Bernhard Hitzenberger schlug zweimal zu

Die Supermoto-ÖM 2020 liegt trotz der Corona-Krise voll auf Kurs und absolvierte im tschechischen Pisek bereits die vierte Station. Yamaha-Ass Bernhard Hitzenberger baute seine ÖM-Führung aus.

Mit zwei Laufsiegen baute Bernhard Hitzenberger im tschechischen Pisek beim vierten Lauf der Supermoto-ÖM 2020 seine Meisterschaftsführung auf 20 Punkte Vorsprung gegenüber Verfolger Erik Provaznik aus. Ein Selbstgänger waren die Siege nicht.

Vor allem im ersten Rennen gab es an der Spitze einen unterhaltsamen Vierkampf um den Sieg, der praktisch von Beginn an bis ins Ziel dauerte. Hitzenberger, Provaznik, Mayerbüchler und Huber schenkten einander nichts und wurden nach 18 Runden in dieser Reihenfolge abgewunken.

Im zweiten Lauf konnte sich Hitzenberger von Beginn an etwas absetzen. Martin Huber (Husqvarna) hielt nun Rang 2 und hatte den Deutschen Peter Mayerbüchler im Nacken. Dieser attackierte mehrmals und hatte schließlich Erfolg. Mit dem zweiten Laufrang konnte er sich vom bisher punktegleichen - mit Schweizer Lizenz fahrenden Tschechen – Provaznik absetzen und ist nun alleiniger ÖM-Zweiter.

Provaznik wurde in diesem Rennen von Martin Huber und Kevin Maurer (auf der einzigen TM im Feld) auf Rang 5 verdrängt.

In der Juniorenmeisterschaft blieb der Deutsche Thomas Hiebl weiterhin unschlagbar und feierte bereits den achten Laufsieg heuer.

Ergebnis S1 Klasse

1.Lauf: 1) Bernhard Hitzenberger ,Yamaha; 2) Erik Provaznik (CH), Yamaha; 3) Peter Mayerbüchler (D), Yamaha; 4) Martin Huber, Husqvarna; 5) Kevin Mauerer, TM; 6) Kevin Zahorak (D), Husqvarna.

2-Lauf: 1) Hitzenberger; 2) Mayerbüchler; 3) Huber; 4) Maurer; 5) Provaznik; 6) Tobias Hiemer (D), Husqvarna.

ÖM-Stand: 1) Hitzenberger 182 Punkte; 2) Mayerbüchler 166; 3) Provaznik 162; 4) Huber 140; 5) Maurer 122; 6) Lehner 113.