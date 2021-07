Supermoto-ÖM Pisek: Gleicher Sieger, halbe Punkte 12.07.2021 - 13:48 Von Alfred Domes

© Alfred Domes Rudi Bauer vor Peter Mayerbüchler

Mit zwei Siegen übernahm Rudi Bauer die Führung in der Österreichischen Supermoto-Meisterschaft. Auf der tschechischen Strecke in Pisek holte er sich die an diesem Tag auf 37,5 limitierte Maximalpunktzahl.