Portimão: Aldegur brilliert, kein Sekt für Tulovic

Während Moto2-EM-Leader Fermin Aldegur in Portimão weiterhin ungeschlagen blieb, gestaltete sich der Rennsonntag für Lukas Tulovic zu einer Achterbahnfahrt. Ein Sturz und Platz 4 waren das Ergebnis des Intact-Piloten.

Lukas Tulovic hatte es am Samstag im Qualifying auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» zum ersten Mal in dieser Saison nicht in Startreihe 1 geschafft. Dem Eberbacher gelang in beiden Rennen ein guter Start, bei dem er sich von Position 5 auf den dritten Platz vorschob. Doch der erste Lauf endete für den 21-Jährigen aus dem Liqui Moly Intact SIC Racing Team schon in der dritten Runde, als ihm im Kampf mit dem Zweitplatzierten Alonso Lopez (Team Ciatti) in Kurve 13 das Vorderrad einklappte. Lopez Teamkollege und Moto2-EM-Leader Fermin Aldegur fuhr derweilen souverän seinen sechsten Saisonsieg ein. Adam Norrodin komplettierte das Podest.

Im zweiten Rennen sicherte sich Aldegur erneut den Holeshot, doch diesmal ließ ihn sein spanischer Stallkamerad nicht ziehen. Bis zwei Runden vor Schluss kämpfte das Boscoscuro-Duo um den Sieg, bevor Aldegur Lopez mit einem haarigen Manöver weit schickte. Moto2-Rookie Lopez verlor dadurch eine weitere Position an Xavier Cardelús und überquerte den Zielstrich als Dritter. Aldegur bewahrte hingegen eine weiße Weste und feierte nach 17 Runden seinen siebten Sieg im siebten Saisonrennen. «Es war ein schwieriges Rennen. Die Bedingungen waren aufgrund der Hitze und dem Wind schlechter als im ersten Rennen und auch der harte Kampf mit Alonso hat mir zugesetzt. Doch letztendlich konnte ich ihn besiegen und bin sehr glücklich über das Ergebnis», strahlte der 16-jährige Rennsieger.

Lukas Tulovic behauptete in der ersten Rennhälfte Platz 3, jedoch musste er sich sechs Runden vor Schluss Cardelús geschlagen geben. Mit 5,393 sec Rückstand auf Aldegur wurde der Kalex-Pilot am Ende Vierter.

Der Lauf der Moto3-Junioren-WM wurde zunächst nach zwei Runden wegen eines Sturzes, in den mehrere Fahrer verwickelt waren, abgebrochen und anschließend als 10-Runden-Sprintrennen neu gestartet. Pole-Mann Joel Kelso setzte sich am Ende in einem Foto-Finish gegen GASGAS-Pilot Daniel Holgado und Marcos Uriate durch. Der Schweizer Noah Dettwiler wurde 24. Mit 133 Punkten führt Holgado weiterhin die Tabelle vor Ivan Ortolá und David Munoz an, Dettwiler belegt nach sechs Rennen Gesamtplatz 22.

Moto2-EM, Portimão, Rennen 1:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Runden in 29:49,029 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 5,434 sec

3. Norrodin, Kalex, + 6,922

4. Cardelus, Kalex, + 13,217

5. Mattia Rato, Kalex, + 20,475

6. Sam Wilford, Kalex, + 24,466

7. Fernando Paz, Kalex, + 43,112

8. Toledo, Kalex, + 43,402

9. Escrig, Yamaha, + 43,842 (STK)

10. Zetti, Kalex, + 44,068

Ferner:

13. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:03,580 min (STK600)

14. Leon Orgis, Yamaha, + 1:03,629 min (STK600)

Moto2-EM, Portimão, Rennen 2:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Runden in 30:01,089 min

2. Cardelus, Kalex, + 2,204 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 3,014

4. Tulovic, Kalex, + 5,393

5. Rato, Kalex, + 11,780

6. Wilford, Kalex, + 25,289

7. Ekky, Kalex, + 32,116

8. Zetti, Kalex, + 32,753

9. Toledo, Kalex, + 33,427

10. Escrig, Yamaha, + 46,814 (STK600)

Ferner:

13. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:04,771 min (STK600)

Moto2-EM, Stand nach 7 Rennen:

1. Aldeguer 175 Punkte. 2. Lopez 136. 3. Cardelus 76. 4. Tulovic 74. 5. Norrodin 74. 6. Rato 54. 7. Wilford 54. 8. Ekky 47. 9. Toledo 46. 10. Escrig 37.

Moto3-Junioren-WM, Portimão, Rennen:

1. Kelso, KTM, 18:24,131 min

2. Holgado, GASGAS, + 0,005 sec

3. Uriate, Husqvarna, + 0,195

4. Rueda, Honda, + 1,168

5. David Munoz, KTM, + 1,237

6. Alonso, GASGAS, + 1,631

7. Daniel Munoz, KTM, + 1,707

8. Azman, Honda, + 1,945

9. David Salvador, TM Racing,+ 2,024

10. Ogden, GASGAS, + 2,710

Ferner:

24. Noah Dettwiler, KTM; + 12,239

Moto3-Junioren-WM, Stand nach 6 Rennen:

1. Holgado 133 Punkte. 2. Ortolá 64. 3. David Munoz 64. 4. Salvador 52. 5. Rueda 48. 6. Ogden 46. 7. Alsonso 44. 8. Aji 42. 9. Azman 39. 10. Matsuyama 39. – Ferner: 22. Dettwiler 8.