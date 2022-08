Supermoto-ÖM Burgkirchen: Lukas Höllbacher überragend

Lukas Höllbacher gab nach längerer Zeit mal wieder ein Gastspiel bei der Supermoto-ÖM und gewann in Burgkirchen beide Läufe. Rudi Bauer wurde nur Dritter und Fünfter, baute aber seine Führung aus.

In unmittelbarer Nähe der deutsch-österreichischen Grenze Braunau/Simbach sammelte sich der Supermoto-Tross, um den neunten und zehnten ÖM-Meisterschaftslauf in Angriff zu nehmen. Geprägt durch den Dauerregen lief die Veranstaltung dennoch präzise ab und das witterungsbeständige Publikum bejubelte den zweifachen Sieg des WM-Piloten Lukas Höllbacher, der nach längerer Zeit wieder einmal einen Start in Österreich absolvierte.

Mit einem fünften und dritten Platz baute Rudi Bauer seine Führung in der Gesamtwertung aus. Da Thomas Hiebl nicht startete, ist nun Maximilian Moser (3/4) neuer ÖM-Zweiter. Sein Rückstand beträgt aber 44 Punkte, sodass für Bauer der Titelgewinn in den beiden letzten Rennen in Melk höchstwahrscheinlich nur noch Formsache ist.

Ergebnisse Supermoto-ÖM Burgkirchen:

S1, 1. Lauf: 1. Lukas Höllbacher, KTM. 2. Andreas Buschberger, Husqvarna. 3. Maximilian Moser, Honda. 4. Kevin Maurer, Yamaha. 5. Rudolf Bauer, GASGAS. 6. Florian Eder, Honda.



2. Lauf: 1. Höllbacher. 2. Buschberger. 3. Bauer. 4. Moser. 5. Eder. 6. Manuel Stehrer, Husqvarna.



Stand nach 10 Rennen: 1. Bauer, 207 Punkte. 2. Moser 163. 3. Maurer 159. 4. Hiebl 148. 5. Reichenfelser 125. 6. Eder und Zahorak, je 122.