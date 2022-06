Supermoto-ÖM Pisek: Rudi Bauer nimmt GASGAS wörtlich

Mit zwei Laufsiegen auf der tschechischen Kartstrecke von Pisek baute Rudi Bauer (GASGAS) seine Führung in der Österreichischen Supermoto-Meisterschaft aus.

Beide Läufe des dritten Aufeinandertreffens der Saison in Tschechien standen im Zeichen des Zweikampfs Rudi Bauer gegen Robert Gattinger, den der GASGAS-Fahrer fest im Griff hatte. Gattinger, der seine KTM beherzt auf Platz 2 pilotierte, im ersten Meisterschaftslauf war er noch nicht am Start gewesen und ist dementsprechend mit Punkterückstand behaftet, konnte sich in der Gesamtwertung von Position 12 auf 6 verbessern. Thomas Hiebl aus Deutschland schaffte es, mit zwei dritten Plätzen den bisherigen ÖM-Zweiten Kevin Maurer (7/6) von seinem Rang zu verdrängen.

Ergebnisse Supermoto-ÖM Pisek/CZ:



1. Lauf: 1. Rudolf Bauer, GASGAS. 2. Robert Gattinger, KTM. 3. Thomas Hiebl (D), Husqvarna. 4. Kevin Zahorak (D), Husqvarna. 5. Maximilian Moser, Honda. 6. Manuel Walkner, Husqvarna.



2. Lauf: 1. Bauer. 2. Gattinger. 3. Hiebl. 4. Zahorak. 5. Moser. 6. Kevin Maurer, Yamaha.



Stand nach 6 Läufen: 1. Bauer, 127 Punkte. 2. Hiebl 108. 3. Maurer 99. 4. Moser 94. 5. Walkner 92. 6. Gattinger 86.