Supermoto-WM: Höllbacher siegt, Schmidt bleibt Leader

Die vierte Runde der Supermoto-WM ging an den Österreicher Lukas Höllbacher. Der KTM-Pilot setzte sich in Bulgarien vor Weltmeister Marc-Reiner Schmidt und dem Italiener Elia Sammartin (beide TM) durch.

Nach zehnjähriger Pause traf sich der Tross der Supermoto-WM wieder auf der einzigartigen Strecke im bulgarischen Pleven. Die schnelle Piste bietet den schnellsten und perfektesten asphaltierten «Geländeteil» der gesamten Serie, die Sky-Section. Bei hochsommerlichen Temperaturen von 40 Grad Celsius sicherte sich WM-Spitzenreiter Marc-Reiner Schmidt erstmals in dieser Saison den Punkt für die Superpole.

Beim Start zum ersten Rennen war es aber Höllbacher, der den Holeshot zog. Doch Schmidt konterte sofort und sicherte sich einen deutlichen Sieg. Höllbacher, der zunächst mit Elektronik-Problemen kämpfte, wurde am Ende Zweiter vor Thomas Chareyre (TM).

Im zweiten Lauf Sonntagfrüh schnappte sich Höllbacher erneut den Start. Doch bereits nach zwei Runden übernahm Schmidt die Spitze und widerstand allen Angriffen von Höllbacher. Chareyre konnte am Ende das Tempo nicht mitgehen und wurde erneut Dritter.

Im Superfinale setzte sich erneut Höllbacher beim Start an die Spitze vor Schmidt und Chareyre. Nach drei Runden ging Schmidt in Führung, doch die Verfolger bleiben hartnäckig an seinem Hinterrad. In Runde 10 hatte Chareyre ein kleines Problem, fiel zunächst etwas ab und musste zwei Runden später sein Bike komplett abstellen. Höllbacher klebte am Hinterrad von Schmidt und ging in der vorletzten Runde in die Joker-Lane. Schmidt hatte jetzt etwas Luft, musste aber in der letzten Runde noch den Umweg durch die Joker-Lane fahren. Haarscharf vor Höllbacher kam er wieder auf die Strecke zurück – und stürzte in der letzten Kurve! So holte sich Höllbacher den Laufsieg. Und da Schmidt Probleme beim Starten seines Bikes hatte, zog auch noch Teamkollege Sammartin vorbei. Damit ging auch der GP-Sieg an Höllbacher vor Schmidt und Sammartin.

«Ich hatte ein super Bike und konnte mit Schmidt über das ganze Wochenende gut mithalten», hielt Höllbacher fest. «Ich werde weiter hart arbeiten, um für die letzten zwei WM-Veranstaltungen gut vorbereitet zu sein. Mit 28 Punkten Rückstand auf Platz 1 ist noch alles drin.»

In der WM baute Schmidt seine Führung durch den Ausfall von Chareyre auf 28 Punkte jetzt gegenüber Höllbacher aus. Nach der Sommerpause geht es im September in Spanien weiter, bevor Anfang Oktober das Finale in Belgien ansteht.

WM-Stand:

1. SCHMIDT Marc-Reiner (D, TM), 292 Punkte

2. HÖLLBACHER Lukas (A, KTM), 264

3. CHAREYRE Thomas (F, TM), 241

4. SAMMARTIN, Elia (I/TM), 195

5. BONNAL Steve (F, TM), 176