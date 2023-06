Lukas Höllbacher (KTM): Nur Schmidt war stärker 13.06.2023 - 09:34 Von Kay Hettich

© Davide Messora Höllbacher vor Claas

Am vergangenen Wochenende fand in Sankt Wendel der dritte Lauf der Supermoto-WM 2023 statt. In Dreifach-Sieger Marc Reiner Schmidt fand Lukas Höllbacher seinen Meister, aber der KTM-Pilot zeigte ebenfalls eine starke Per