Portimão, Freitag: Die Kawasaki Ninja ist eine Macht

Scott Deroue führt die Zeitenliste am Freitag an

Der erste Trainingstag der Supersport-WM 300 in Portimão war für die Gegner von Kawasaki ernüchternd. Auf Platz 6 die beste Yamaha, auf 14 die schnellste KTM. Bester Deutscher war Jan-Ole Jähnig (KTM).

Wegen der großen Teilnehmeranzahl werden die Trainings und Superpole der Supersport-WM 300 gedoppelt. Um in der kombinierten Zeitenliste weiter vorne zu landen, braucht man beim Meeting in Portimão eine Kawasaki.

Denn die ersten fünf Positionen werden von Kawasaki-Piloten in Beschlag angenommen. Für die Bestzeit am Freitag sorgte Scott Deroue in 1:53,400 min, dem Niederländer folgen innerhalb nur 53/1000 sec die Spanier Mika Perez und Ana Carrasco.



Bester Yamaha-Pilot wurde der Brasilianer Ton Kawasaki auf Platz 6 mit 0,3 sec Rückstand. Markenkollege und Jerez-Debüt-Sieger Bahatin Sofuoglu präsentierte sich als Sechster erneut stark. Für das KTM-Highlight sorgte der Tscheche Oliver König auf Platz 14.

Die deutschsprachigen Piloten schafften es am ersten Trainingstag nicht in die Top-10. Jan-Ole Jähnig belegt als 15. mit 0,7 sec Rückstand noch einen virtuellen Punkterang, sein Freudenberg-KTM-Teamkollege Chris Stange wurde 21.



Alan Kroh (34./Yamaha) und Max Kappler (38./KTM) müssen sich am Samstag erheblich steigern, wenn sie sich für die Hauptrennen qualifizieren wollen.

Kombinierte Zeitenliste FP1/FP2, SSP-WM 300, Portimao