Rennen 2: Sofuoglu (Yamaha) gewinnt, Ana Carrasco 2.

Bahattin Sofuoglu (Yamaha) gewann am Sonntag in Jerez das zweite Rennen der Supersport-300-WM auf dem Circuito de Jerez. Während Ana Carrasco Platz 2 sicherte, ging KTM erneut leer aus.

Der Sonntag begann für das Team Freudenberg KTM mit einem Lichtblick, denn Supersport-300-Rookie Chris Stange fuhr im Warm-up auf den sechsten Platz und zeigte, was mit der KTM möglich ist. Durch die schlechte Ausgangslage von Oliver König (Startplatz 24), Jan-Ole Jähnig (P32) und Stange (P34) lag eine Menge Arbeit vor den KTM-Piloten.

Während Stange zu Beginn des Rennens einen wilden Ausritt in Kurve 11 hatte und sich am Ende des Feldes einreihen musste, stürzte Oliver König in Runde 6. Auch Jan-Ole Jähnig kam im Sonntagsrennen nicht über Rang 22 hinaus. Damit fährt das Team Freudenberg ohne Punkte zum zweiten Event der Supersport-300-WM nach Portimão.

Das zweite Rennen der 300er-Kategorie gewann Yamaha-Pilot Bahattin Sofuoglu. Der 16-Jährige ist der Sohn eines Cousins von Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu – der Vater von Kenan und der Opa von Bahattin waren Brüder. Er setzte sich in einer spannenden letzten Runde gegen Hugo de Cancellis (Yamaha) und Ana Carrasco durch. Weil de Cancellis nachträglich eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt, rückte die schnelle Spanierin auf Rang 2 vor.

Platz 3 erbte Tom Booth-Amos (Kawasaki). Der ehemalige Moto3-Pilot aus England erreichte bei seinem ersten Wochenende in der Supersport-300-WM gleich zwei Podien und verlässt Jerez als WM-Führender. Sofuoglu übernahm Rang 2, vor Unai Orradre (Yamaha), dem Sieger vom Samstag. Ana Carrasco belegt mit sieben Punkten Rückstand den vierten Gesamtrang.

Alan Kroh (Yamaha) wurde mit einem Rückstand von 7,8 Sekunden auf Sofuoglu als bester Deutscher 17. Am kommenden Wochenende sind die Nachwuchsfahrer der Supersport-300-Kategorie auf der Berg-und-Tal-Bahn in Portimão im Einsatz, erneut mit zwei Rennen.