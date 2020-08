Jerez-Desaster für KTM: Kein Bike in den Punkten!

Yamaha dominierte am Samstag im ersten Rennen der Supersport-300-WM in Jerez, während KTM ohne Punkte blieb. Ana Carrasco (Kawasaki), musste nach einem Rammstoß in der letzten Kurve mit Rang 7 leben.

Das Team Freudenberg erlebte am Samstag in Jerez einen Tag zum Vergessen. Nur eine KTM konnte in die Superpole einziehen, Jan-Ole Jähnig und Christian Stange mussten sich über das Last-Chance-Race für die beiden Rennen qualifizieren. Der vierte Fahrer des Teams, Max Kappler, qualifizierte sich nicht einmal. Im Rennen war für die Nachwuchsfahrer von ganz hinten nichts mehr auszurichten; Jähnig wurde 17., Oliver Köing erreichte Platz 18 und Stange ging auf Platz 27 völlig unter.

An der Spitze setzte sich zunächst Ana Carrasco (Kawasaki) in Szene, geriet aber in einigen Zweikämpfen unter Druck und verlor den Anschluss an den Führenden Unai Orradre (Yamaha). Während Pole-Sitter Meikon Kawakami mit technischem Defekt ausschied, setzte sich Orradre vom Feld ab und beendete das Rennen mit 2,3 Sekunden Vorsprung als Sieger.

Hinter dem Spanier entwickelte sich ein spannender Kampf um Rang 2. Im Rennen über zehn Runden auf dem Circuito de Jerez führten Carrasco, Scott Deroue (Kawasaki) und Tom Booth-Amos (Kawasaki) die zweite Gruppe der Supersport-300-WM lange an. Die SSP300-Weltmeisterin von 2018 kam in der letzten Runde als zweite in Kurve 13, musste aber einen Rammstoß von Deroue hinnehmen und durch den Notausgang fahren. Sie erreichte am Ende noch Rang 7 und war dementsprechend enttäuscht.

Hinter dem Sieger Orradre komplettierten Booth-Amos und Deroue das Podium. Platz 4 ging an den Japaner Yuta Okaya (Kawasaki), Fünfter wurde Thomas Brianti aus Italien, der ebenfalls eine Kawasaki steuert. Alan Kroh (Yamaha) verpasste als bester Deutscher mit Rang 16 knapp die Punkteplatzierungen. Das zweite Rennen in Jerez startet am Sonntag um 15:15 Uhr.

Ergebnis Supersport-300-WM in Jerez, Lauf 1: