Supersport 300, FP1+2: KTM liegt eine Sekunde hinten

Weil es in Jerez in FP1 acht Grad kühler war als in FP2, fuhren viele Supersport-300-Piloten ihre Bestzeit am Freitagmorgen. Jan-Ole Jähnig und Chris Stange schafften es in ihrer Gruppe auf KTM in die Top-10.

53 Fahrer sind beim Auftakt der Supersport-300-WM in Jerez dabei, sie müssen in den drei freien Trainings in zwei Gruppen starten.



FP1 und FP2 der Gruppen A und B dauerte am Freitag jeweils 30 Minuten, für die gruppen- und trainingsübergreifend schnellste Zeit sorgte Mika Perez auf Kawasaki mit 1:53,609 min im acht Grad Celsius kühleren FP1 am Freitagmorgen.

Vier Deutsche sind in der Weltmeisterschaft 2020 dabei: Jan-Ole Jähnig, Christian Stange und Max Kappler aus dem KTM-Team Freudenberg sowie Debütant Alan Kroh von MS Yamaha.



Jähnig, Stange und Kroh landeten in Gruppe A auf den Plätzen 8, 9 und 15, Kappler wurde in Gruppe B 21.

Steffie Naud, Livio Loi und Hugo Girardet dürfen an den Rennen in Jerez nicht teilnehmen, weil ihr Team 2R Racing Kawasaki wegen Zuwiderhandlungen gegen die Covid-19-Vorschriften aus der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde. Für die restlichen Events des Jahres, können sie sich ein neues Team suchen.

Ergebnisse Supersport-300-WM, FP1+FP2, Jerez/E:



Gruppe A:



1. Mika Perez (E), Kawasaki, 1:53,609 min

2. Unai Orradre (E), Yamaha, 1:53,770

3. Bruno Ieraci (I), Kawasaki, 1:54,338

8. Jan-Ole Jähnig (D), KTM, 1:54,679

9. Christian Stange (D), KTM, 1:54,967

15. Alan Kroh (D), Yamaha, 1:55,547



Gruppe B:



1. Tom Booth-Amos (AUS), Kawasaki, 1:53,756

2. Scott Deroue (NL), Kawasaki, 1:54,001

3. Hugo De Cancellis (F), Yamaha, 1:54,043

7. Ana Carrasco (E), Kawasaki, 1:54,408

19. Max Kappler (D), KTM, 1:56,322