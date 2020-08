Wie Ana Carrasco in Portimao die WM-Führung eroberte

Mit ihrem Sieg im ersten Supersport-300-Rennen in Portimao hat Ana Carrasco zum ersten Mal seit 2018 wieder die WM-Führung inne. «Daran denke ich im Moment nicht», versicherte die 23-Jährige.

Die überragenden Siege in Imola und Donington Park bildeten 2018 das Fundament für Ana Carrascos WM-Titel. Im Jahr darauf bestätigte die Spanierin ihr Können mit Gesamtrang 3, nach dem dritten Saisonrennen 2020 in Portimao führt sie die Weltmeisterschaft erneut an. Carrasco liegt mit 54 Punkten vor Tom Booth-Amos (52) und Bahattin Sofuoglu (46).



Die 23-Jährige aus dem Team Provec Kawasaki gewann in Portimao 0,057 sec vor ihrem Markenkollegen Jeffrey Buis, der Dritte Booth-Amos verlor bereits über 4 sec.



SPEEDWEEK.com traf sich mit Carrasco nach ihrem insgesamt sechsten Sieg zum Interview.

Ana, wie haben du und Jeffrey es hinbekommen, euch abzusetzen?

Es herrschte viel Wind, die Rundenzeiten aus den freien Trainings waren schwer zu erreichen. Ich hatte eine etwas bessere Pace als die anderen. In Jerez versuchte ich auch wegzufahren, aber es ging nicht. In Portimao war es einfacher, weil sich die anderen ständig überholten. Ich hatte bereits zu Beginn die Chance wegzufahren, das machte das Rennen einfacher.



Wenn du in einer großen Gruppe fährst ist es schwierig, ein Rennen zu verwalten. Selbst wenn du der Schnellste bist bedeutet das nicht automatisch, dass du auch das Rennen gewinnst.



Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Sieg besonders wichtig.

Du führst zum ersten Mal seit 2018 die Weltmeisterschaft an: Ist das ein Vorteil oder zusätzlicher Druck?

Ich denke nicht an die Meisterschaft, wir müssen von Rennen zu Rennen arbeiten. Die WM ist nicht sehr lang, aber es gibt viele Rennen. Ich muss versuchen Rennen zu gewinnen und immer auf dem Podest stehen, dann sehe ich in den letzten zwei Rennen, wo ich stehe.



In dieser Klasse ändert sich dauernd alles. Es ist wichtig, keine Fehler zu machen. Wenn ich immer in die Top-3 fahre, dann werde ich auch im Titelkampf mitmischen.

Weshalb bist du in Portimao so schnell?

Das ist eine sehr technische Strecke, hier kannst du als Fahrer den Unterschied ausmachen. Auf einer Strecke wie Jerez ist es einfacher für jeden, schnell zu fahren. In Portimao muss das Motorrad in jedem Bereich der Strecke gut arbeiten.