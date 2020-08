Portimão, Lauf 2: Scott Deroue gewinnt Abbruchrennen

Ein Massensturz in der letzten Runde beendete das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Portimão. Während Scott Deroue (Kawasaki) als Sieger gewertet wurde, gingen Ana Carrasco und alle KTM-Piloten leer aus.

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Portimão war unterhaltsam, für eine Reihe von Piloten aber eine herbe Enttäuschung. Bereits nach zwei Runden waren die Freudenberg KTM-Piloten Max Kappler und Jan-Ole Jähnig nach Stürzen ausgeschieden.



Und weil Teamkollege Chris Stange und Yamaha-Pilot Alan Kroh nicht für die Rennen qualifiziert waren, kam kein Deutscher ins Ziel.

Das Rennen entwickelte sich im weiteren Verlauf ganz typisch für die Nachwuchsserie mit Windschattenduellen und vielen Überholmanövern. Immer an der Spitze dabei war Ana Carrasco, die am Samstag das erste Rennen gewonnen hat. Doch in der letzten Runde stürzte die Spanierin, wie auch eine Reihe weiterer Piloten, weshalb das Rennen abgebrochen wurde.



Als Sieger wurde Kawasaki-Pilot Scott Deroue gewertet, der gemeinsam mit Carrasco die meiste Zeit an der Spitze lag. Den zweiten Platz sicherte sich Orradre als bester Yamaha-Pilot. Das Podium komplettiert der Japaner Yuta Okaya.



Als einziger KTM-Pilot kam der Tscheche Oliver König auf Platz 13 ins Ziel.

Mit dem Sieg übernimmt Scott Deroue auch die Führung in der Gesamtwertung. Die Piloten aus Deutschland haben noch keinen WM-Punkit eingefahren.

So lief das Rennen

Runde 1: Deroue vor Okaya und Carrasco, dann Perez und Kawaskmai. König beste KTM auf Platz 8. Jähnig auf 17. Sturz Kappler

Runde 2: Carrasco mit 0,6 sec Vorsprung auf Okaya und Deroue. Sturz Jähnig. Schnellste Rennrunde Jeffrey Buis (Kawasaki) in 1:57,840.

Runde 3: Sturz De Cancellis.

Runde 4: Carrasco weiter um 1 sec vorne, Okaya führt die Verfolger an. Schnellste Rennrunde Kawakami in 1:57,758 min.

Runde 5: Deroue vorbei an Okaya auf Platz 2.

Runde 6: Deroue holt innerhalb eine Runde zu Carrasco auf. Schnellste Rennrunde Deroue in 1:57,707min. Vor den Verfolgern haben die beiden an der Spitze 1,2 sec Vorsprung.

Runde 7: Deroue schnappt sich Carrasco aus dem Windschatten und übernimmt die Führung. Die Verfolgergruppe ist wieder dran.

Runde 8: Booth-Amos mischt sich in den Kampf an der Spitze ein. Die Top-8 liegen jetzt innerhalb nur 1,5 sec. Carrasci verliert durch die Windschatten duelle auf der Geraden sechs Positionen.

Runde 9: Okaya führt vor Deroue, Orreda und Buis. Carrasco auf 7.

Letzte Runde: Sturz in der Führunggruppe, das Rennen wird abgebrochen.

Supersport-WM 300 in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Land Fahrzeug Zeit 1 Scott Deroue (NL) Kawasaki 18:25,991 min 2 Unai Orrade (E) Yamaha 3 Yuta Okaya (J) Kawasaki 4 Jeffrey Buis (NL) Kawasaki 5 Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 6 Mika Perez (E) Kawasaki 7 Tom Edwards (AUS) Kawasaki 8 Thomas Brianti (I) Kawasaki 9 Koen Meuffels (NL) Kawasaki 10 Samuel Di Sora (F) Kawasaki 11 Glenn van Straalen (NL) Yamaha 12 Enzo De La Vega (F) Yamaha 13 Oliver König (CZ) KTM 14 Alfonso Coppola (I) Kawasaki 15 Tom Bercot (F) Yamaha 16 Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 17 Alvaro Diaz (E) Yamaha 18 Kim Aloisi (I) Yamaha 19 Gabriele Mastroluca (I) Kawasaki 20 Alejandro Carrion (E) Kawasaki 21 Sara Sanchez (E) Yamaha 22 Tomas Alonso (P) Kawasaki 23 Mirko Gennai (I) Yamaha 24 Emanuele Vocino (I) Kawasaki 25 Felipe Macan (BR) Yamaha Meikon Kawakami (J) Yamaha Tom Booth-Amos (GB) Kawasaki Ana Carrasco (E) Kawasaki Ton Kawakami (BR) Yamaha Mykyta Kalinin (UA) Kawasaki Hugo De Cancellis (F) Yamaha Sylvain Markarian (F) Yamaha Bruno Ieraci (I) Kawasaki Jan-Ole Jähnig (D) KTM Maximilian Kappler (D) KTM Iñigo Iglesias (E) Kawasaki

Supersport-WM 300 – Stand nach Portimão