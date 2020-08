Portimão: Ein Japaner auf Pole - Max Kappler auf 20

Mit Yuta Okaya sicherte sich beim Meeting der Supersport-WM 300 in Portimao der einzige Japaner im diesjährigen Teilnnehmerfeld die Pole-Position. Die beste KTM auf Startplatz 9 – bester Deutscher Max Kappler als 20.

Die Trainings der Supersport-WM 300 wegen der großen Teilnehmerzahl in zwei Gruppen durchgeführt, nur die besten 30 fahren qualifizieren sich für die Superpole. Die übrigen Piloten fahren am Samstagnachmittag das Last-Chance-Race aus; die besten sechs ergänzen die Startaufstellung ab Position 31.

In der Nachwuchsklasse dominieren zahlenmäßig die Kawasaki-Piloten. Die Pole-Position sicherte sich in 1:56,406 min der Japaner Yuta Okaya, der eine Armada von sechs Ninja 400 anführt. Mit Scott Deroue (2.) und Ana Carrasco (5.) qualifizierten sich auch zwei potentielle WM-Kandidaten in den ersten beiden Startreihen.



Übrigens: Okaya ist der erste Japaner überhaupt, der in der Nachwuchsserie eine Pole erreichte.



Bester Yamaha-Pilot war der Brasilianer Meikon Kawakami mit 0,6 sec Rückstand auf Startplatz 7. Die beste KTM stellte der Tscheche Oliver König auf die neunte Startposititon.

Bester der vier Deutschen im Teilnehmerfeld der Supersport-WM 300 wurde überraschend Max Kappler als 20. Der Freudenberg-Pilot blieb der Spitze um 1,3 sec auf den Fersen. Auf Startplatz 25 qualifizierte sich Teamkollege Jan-Ole Jähnig.



Chris Stange (KTM) und Alan Kroh (Yamaha) schafften es nicht unter die Top-30 der Superpole und mussten auf das Last-Chance-Race hoffen, der Sprung unter die besten sechs gelang ihnen jedoch nicht.

Ergebnis Superpole, Supersport-300 in Portimão