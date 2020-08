Aragón: So lief das erste Rennen der SSP-WM 300

Ungewöhnlich deutlich gewann der Niederländer Jeffrey Buis den ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón. Die adrette Ana Carrasco übernahm die WM-Führung. Ein Deutscher überraschte alle!

In der Superpole der Supersport-WM 300 in Aragón hatte sich MTM Kawasaki-Pilot Jeffrey Buis knapp gegen seinen Teamkollegen und Koen Meuffels und dem Brasilianer Ton Kawakami durchgesetzt. Der ebenfalls für MTM startende WM-Leader Scott Deroue erreichte Startplatz 10; nur von der 15. Position geht Ana Carrasco in ihre beiden Heimrennen.



Weil das Freudenberg-Team auf das Meeting in Aragón verzichtet, fehlt KTM in der Startaufstellung sowie Jan-Ole Jähnig, Chris Stange und Oliver Kappler. Der Tscheche Oliver König, der als einziger KTM-Pilot bisher einen WM-Punkt einfahren konnte, startet in Aragón für das Team Movisio Kawasaki.

Das Rennen verlief an der Spitze eher untypisch für die umkämpfte Nachwuchsserie. Pole-Setter Buis kam bereits mit 0,9 sec Vorsprung aus der ersten Runde und baute seine Führung mit jeder Runde weiter aus. Im Ziel hatte der Kawasaki-Pilot seine Verfolger um 6,8 sec distanziert.



Spannend ging es dagegen im Kampf um die restlichen Podestplätze zu, um die eine Gruppe von bis zu zehn Piloten wetteiferten. Kampfstark setzte sich in dieser Gruppe Kawasaki-Werkspilotin Ana Carrasco durch. Weil Markenkollege Scott Deroue in der letzten Runde stürzte, übernahm die flotte Spanierin die Führung in der Gesamtwertung. Das Podium komplettierte Mika Perez, der zuletzt in Magny-Cours 2018 eine Top-3-Platzierung erreichte.

Eine beeindruckende Vorstellung gab der in Marbella geborene Deutsche Alan Kroh (Yamaha), der sich als Sieger im Last-Chance-Race nachträglich auf Startplatz 31 für die Rennen qualifizierte. Nach der ersten Runde tauchte der 16-Jährige bereits auf Platz 18 auf, bei Halbzeit lag der Yamaha-Pilot auf der 14. Position. Nach zehn Runden fuhr der Teenager als Elfter seine ersten WM-Punkte ein.

Ergebnis Supersport-WM 300 Aragón/1, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jeffrey Buis Kawasaki 21:21,216 min 2. Ana Carrasco Kawasaki + 6,870 sec 3. Mika Perez Kawasaki + 6,895 4. Hugo De Cancellis Yamaha + 7,000 5. Tom Booth-Amos Kawasaki + 7,282 6. Unai Orradre Yamaha + 7,488 7. Bruno Ieraci Kawasaki + 7,582 8. Victor Rodriguez Kawasaki + 7,704 9. Meikon Kawakami Yamaha + 7,949 10. Thomas Brianti Kawasaki + 8,125 11. Alan Kroh Yamaha + 8,182 12. Inigo Iglesias Kawasaki + 8,552 13. Adrian Huertas Yamaha + 16,476 14. Alfonso Coppola Kawasaki + 16,644 15. Oliver König Kawasaki + 16,700