Aragón, Lauf 2: Die SSP-WM 300 hat einen neuen Star

Mit Jeffrey Buis (Kawasaki) hat die Supersport-WM 300 beim Meeting in Aragón ihren ersten Doppelsieger. Der Niederländer schnappte seiner Kawasaki-Markenkollegin Ana Carrasco auch die WM-Führung weg.

Aus der ersten Reihe starteten der souveräne Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis (Kawasak) vor den Brasilianern Ton Kawakami und Meikon Kawakami (beide Yamaha). Nur von der 15. Position geht WM-Leaderin Ana Carrasco in ihr zweites Heimrennen, im ersten Lauf erreichte sie dennoch den zweiten Platz.

Das Rennen war wie meistens in der Nachwuchsserie umkämpft und spannend. Um den Sieg kämpften bis zu neun Piloten innerhalb nur 1,5 sec. Die Positionen änderten sich in jeder Kurve, an der Spitze wechselten sich Buis, Brianti und Carrasco mehrfach ab. Nach zehn Runden kreuzte Buis erneut als Sieger die Ziellinie vor Thomas Brianti und Scott Deroue – das gesamte Podium wurde von Kawasaki in Beschlag genommen.



Carrasco wurde in der letzten Runde auf Platz 6 durchgereicht und musste die WM-Führung an den Aragón-Doppelsieger abgeben.

Weil das Freudenberg-Team auf das Meeting in Aragón verzichtet, fehlte KTM in der Startaufstellung sowie Jan-Ole Jähnig, Chris Stange und Oliver Kappler. Der Tscheche Oliver König, der als einziger KTM-Pilot bisher einen WM-Punkt einfahren konnte, startet in Aragón für das Team Movisio Kawasaki und holte im ersten Rennen mit der Ninja 400 prompt einen WM-Punkt. Im zweiten Lauf ging König leer aus.



Einziger Deutscher in Aragón war Alan Kroh, der am Samstag von Startplatz 31 als Elfter über die Ziellinie brauste. Im zweiten Lauf erwischte der Yamaha-Pilot keinen guten Start und konnte seine starke Performance als 16. zwar nicht wiederholen, holte aber das maximal Mögliche heraus.

So lief das Rennen

Runde 1: Buis vor Deroue, Meikon Kawakami und Ieraci. Carrasco auf Platz 9. Kroh auf 31.

Runde 2: Die Top-6 innerhalb eine Sekunde, die Top-10 innerhalb zwei Sekunden. Die Positionen ändern sich in jeder Kurve.

Runde 3: Buis 0,3 sec vor Deroue und Ieraci. Carrasco auf Platz 8. Kroh hat sich auf Platz 23 verbessert.

Runde 4: Buis und Deroue 0,9 sec vor der Verfolgergruppe, die bis Platz 9 reicht.

Runde 5: Carrasco (6.) nur 0,7 sec hinter dem Leader. Kroh auf Platz 19.

Runde 6: Brianti neuer Leader vor Buis, Deroue, Perez und Carrasco.

Runde 7: Schnellste Rennrunde Carrasco in 2:06,541 min. Sturz Perez.

Runde 8: Die Top-7 innerhalb nur 0,8 sec! Kroh auf Platz 19 mit Anschluss bis Platz 16.

Runde 9: Es wird turbulenter. Buis geht als Führender in die letzte Runde.

Letzte Runde: Buis gewinnt 0,146 sec vor Brianti. 3. Deroue, 4. Orradre, 5. M. Kawakami, 6. Carrasco, 7. Ieraci, 8 T. Kawakami, 9. Meuffels, 10. Rodrigeuz.

Ergebnis Supersport-WM 300, Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jeffrey Buis Kawasaki 21:15,412 min 2. Thomas Brianti Kawasaki + 0,146 sec 3. Scott Deroue Kawasaki + 0,214 4. Unai Orradre Yamaha + 0,592 5. Meikon Kawakami Yamaha + 0,632 6. Ana Carrasco Kawasaki + 0,906 7. Bruno Ieraci Kawasaki + 1,307 8. Ton Kawakami Yamaha + 2,154 9. Koen Meuffels Kawasaki + 12,149 10. Victor Rodriguez Kawasaki + 12,490 11. Hugo De Cancellis Yamaha + 12,491 12. Glenn Van Straalen Yamaha + 12,531 13. Kevin Sabatucci Kawasaki + 13,015 14. Filippo Rovelli Kawasaki + 13,054 15. Nick Kalinin Kawasaki + 16,930 16. Alan Kroh Yamaha + 19,490 17. Kim Aloisi Yamaha + 19,512 18. Oliver Konig Kawasaki + 20,027 19. Enzo De La Vega Yamaha + 20,335 20. Alejandro Carrion Kawasaki + 20,365 21. Alfonso Coppola Kawasaki + 20,381 22. Tom Bercot Yamaha + 20,382 23. Mirko Gennai Yamaha + 20,427 24. Alvaro Diaz Yamaha + 23,083 25. Gabriele Mastroluca Kawasaki + 27,184 26. Mika Perez Kawasaki + 33,565 27. Inigo Iglesias Kawasaki > 1 min 28. Sylvain Markarian Yamaha > 1 min OT. Bahattin Sofuoglu Yamaha OT. Tom Booth-Amos Kawasaki OT. Adrian Huertas Yamaha OT. Tom Edwards Kawasaki OT. Oscar Nunez Kawasaki OT. Johan Gimbert Kawasaki

OT. Yuta Okaya Kawasaki