Aragón/2, Lauf 2: Doppelsieg für die Niederlande

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 setzte den Schlusspunkt unter das zweite Gastspiel der seriennahen Weltmeisterschaft in Aragón. WM-Leader Jeffrey Buis holte seinen dritten Saisonsieg.

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón/2 verlief typisch für die Nachwuchsserie mit vielen Positionswechseln und Windschattenduellen. Wie bereits am Samstag blieb das Feld sehr eng beieinander, nach fünf Runden lagen die Top-20 innerhalb nur 2 sec!



Nur WM-Leader Jeffrey Buis war eine Klasse für sich. Der Kawasaki-Pilot setzte sich früh ab und führte nach drei Runden bereits um 2,5 sec. Am Ende hatte der Niederländer, der vor einer Woche einen feines Doppelsieg einfahren konnte, stolze 6 sec Vorsprung.

Um die übrigen Podestplätze entbrannte ein spannender Kampf mit bis zu 15 Piloten. Nach 10 Runden kreuzte Scott Deroue als Zweiter die Ziellinie und sorgte so für einen Doppelsieg der Niederlande und für MTM Motorsport. Es hätte sogar ein Dreifach-Erfolg werden können, doch Koen Meuffels verzählte sich und feierte den zweiten Platz eine Runde zu früh. Während Meuffels Fünfter wurde, holte sich Bahattin Sofuoglu den dritten Platz auf dem Podium.



Ein Desaster erlebte Ana Carrasco, die lange um ein Top-Ergebnis mitfuhr, durch einen Zwischenfall dann aber weit zurückfiel und nur 22. wurde.

Ebenfalls außerhalb der Punkte kam Alan Krph auf Platz 18 ins Ziel.



Wie beim ersten Meeting in Aragón vor einer Woche fehlte das Team Freudenberg KTM und deshalb auch Jan-Ole Jähnig, Chris Stange und Max Kappler.

So lief das Rennen

Start: Buis vor Sofuoglu und De Cancellis. Carrasco auf Platz 7, Kroh auf Platz 15.

Runde 1: Buis vorne, die Top-12 innerhalb zwei Sekunden. Sturz Tom Bramich.

Runde 2: Buis setzt sich um 1 sec ab, dann Sofuoglu und Ieraci. 7. Carrasco, 16. Kroh.

Runde 3: Buis schon 2 sec in Führung.

Runde 4: Die Positionen hinter Buis wechseln sich in jeder Kurve. Carrasaco auf Platz 8, Kroh auf 14 in den Punkten.

Runde 5: Carrasco neben der Piste. Die Spanierin reiht sich als 21. wieder ins Feld ein.

Runde 6: Buis führt souverän mit 4 sec vor Perez und Sofuoglu.

Runde 7: Nur Buis fährt konstant mittlere 2:07 min, der Rest des Feldes ist mindestens eine Sekunde langsamer. Carrasco auf 14, Kroh auf 18.

Runde 8: Buis führt um 6,1 sec, bei den Verfolgern hat sich Meuffels durchgesetzt.

Runde 9: Buis geht mit 5,7 Vorsprung in die letzte Runde. Meuffels führt die Verfolger an, doch er vertut sich und feiert bereits den zweiten Platz – und fällt auf Platz 7 zurück! Carrasco auf 23.

Letzte Runde: Buis gewinnt vor Deroue und Sofuoglu. Kroh auf 18, Carrasco 22.

Ergebnis Supersport-WM 300, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jeffrey Buis Kawasaki 21:19,109 min 2. Scott Deroue Kawasaki + 5,114 sec 3. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 5,203 4. Thomas Brianti Kawasaki + 5,282 5. Koen Meuffels Kawasaki + 5,351 6. Mika Perez Kawasaki + 5,569 7. Unai Orradre Yamaha + 5,720 8. Victor Rodriguez Kawasaki + 5,728 9. Bruno Ieraci Kawasaki + 5,763 10. Kevin Sabatucci Kawasaki + 5,809 11. Tom Booth-Amos Kawasaki + 6,221 12. Samuel Di_Sora Kawasaki + 6,448 13. Adrian Huertas Yamaha + 6,802 14. Meikon Kawakami Yamaha + 6,804 15. Hugo De_Cancellis Yamaha + 6,894 16. Ton Kawakami Yamaha + 6,895 17. Inigo Iglesias Kawasaki + 6,946 18. Alan Kroh Yamaha + 7,023 19. Glenn Van_Straalen Yamaha + 7,290 20. Nick Kalinin Kawasaki + 7,341 21. Enzo De_La_Vega Yamaha + 7,388 22. Ana Carrasco Kawasaki + 7,792 23. Alvaro Diaz Yamaha + 7,798 24. Johan Gimbert Kawasaki + 8,670 25. Tom Edwards Kawasaki + 8,782 26. Paolo Grassia Kawasaki + 8,838 27. Oliver Konig Kawasaki + 9,695 28. Alfonso Coppola Kawasaki + 9,937 29. Gabriele Mastroluca Kawasaki + 22,142 30. Daniel Blin Yamaha + 22,825 31. Alejandro Carrion Kawasaki + 22,889 32. Filip Salac Kawasaki + 45,603 33. Mirko Gennai Yamaha > 1 min Out Tom Bramich Kawasaki Out Yuta Okaya Kawasaki Out Kim Aloisi Yamaha