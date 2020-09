Aragón/2, Lauf 1: Der Sieger kam von Startplatz 30!

Mit Victor Rodriguez brachte der erste Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón/2 einen Überraschungssieger hervor. Jeffrey Buis verteidigte die WM-Führung. Alan Kroh guter Zehnter.

Nach seinem ersten Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Jerez sicherte sich Bahattin Sofuoglu (Yamaha) beim zweiten Gastspiel der Nachwuchsserie in Aragón mit 0,7 sec Vorsprung seine erste Pole-Position. Die erste Startreihe komplettieren Markenkollege Huge De Cancellis und WM Leader Jeffrey Buis (Kawasaki). Ana Carrasco geht von der zehnten Position in die beiden Rennen.



Der Deutsche Alan Kroh qualifizierte sich auf Startplatz 15. Wie vor einer Woche fehlt das Team Freudenberg KTM und deshalb auch Jan-Ole Jähnig, Chris Stange und Max Kappler.

Das Rennen verlief zwar typisch für die Nachwuchsserie mit vielen Positionswechseln und Windschattenduellen, doch dieses Mal blieb das Feld noch dichter zusammen als üblich. In Runde 7 lagen die Top-15 noch innerhalb nur 2 sec!



Mit Victor Rodriguez gab es einen Überraschungssieger. Der Spanier startete nur von Position 30 in das Rennen, fuhr sich aber konsequent immer weiter nach vorne und setzte sich in der Schlussrunde gegen Pole-Setter Sofuoglu und WM-Leader Jeffrey Buis durch.



Übrigens: Rodriguez fährt für das Kawasaki-Team 2R Racing, das wegen Mißachtung der Corona-Regeln kurzzeitig von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde.



Ana Carrasco wurde gute Fünfter und wahrt damit ihre Chance auf den WM-Titel. Alan Kroh fuhr ebenfalls ein starkes Finale und kreuzte als Zehnter die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Runde 1: Sofuoglu führt eine Gruppe von 16 Piloten an – Kroh am Ende dieser Gruppe.

Runde 2: Deroue arbeitete sich an die Spitze vor, Carrasco (5.) und Buis (6.) 0,6 sec zurück.

Runde 3: Die Positionen und die Führung wechseln sich ständig. Die Top-13 sind innerhalb 1 sec. Kroh auf 19 auch nur 2,3 sec zurück.

Runde 4: Die Top-8 setzen sich leicht ab, Sofuoglu, WM-Leader Buis und Carrasco kämpfen um den Sieg.

Runde 6: Deroue, Sofuoglu, Ieraci wechseln sich mehrfach an der Spitze ab.

Runde 7: Unglaublich – die Top-15 innerhalb 2 sec, Kroh auf 15.

Runde 8: Mehrere Stürze würfeln das Feld durcheinander. An der Spitze Orradre, Sofuoglu und Buis. Carrasco auf 7, Kroh auf 13.

Runde 10: Rodriguez gewinnt überraschend vor Sofuoglu und Buis. Carrasco auf Platz 5, die in 2:06,638 min die schnellste Rennrunde fuhr. Kroh als Zehnter in den Punkten.





Ergebnis Supersport-WM 300, Aragon/2, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Victor Rodriguez Kawasaki 21:21,294 min 2. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 0,042 sec 3. Jeffrey Buis Kawasaki + 0,153 4. Scott Deroue Kawasaki + 0,213 5. Ana Carrasco Kawasaki + 0,454 6. Mika Perez Kawasaki + 0,979 7. Bruno Ieraci Kawasaki + 1,007 8. Thomas Brianti Kawasaki + 1,240 9. Adrian Huertas Yamaha + 1,334 10. Alan Kroh Yamaha + 1,892 11. Meikon Kawakami Yamaha + 2,092 12. Filip Salac Kawasaki + 2,150 13. Ton Kawakami Yamaha + 2,854 14. Unai Orradre Yamaha + 3,479 15. Alvaro Diaz Yamaha + 4,030 16. Johan Gimbert Kawasaki + 4,488 17. Inigo Iglesias Kawasaki + 6,808 18. Tom Edwards Kawasaki + 6,869 19. Mirko Gennai Yamaha + 6,958 20. Alfonso Coppola Kawasaki + 7,006 21. Paolo Grassia Kawasaki + 7,139 22. Enzo De_La_Vega Yamaha + 13,253 23. Tom Bramich Kawasaki + 13,303 24. Samuel Di_Sora Kawasaki + 13,372 25. Gabriele Mastroluca Kawasaki + 13,521 26. Alejandro Carrion Kawasaki + 16,455 27. Daniel Blin Yamaha + 25,510 28. Kevin Sabatucci Kawasaki > 1 min