Skandal: Aragón-Sieger disqualifiziert, Sofuoglu erbt

Im ersten Rennen der SSP-WM 300 in Aragón brauste Victor Rodriguez Nunez von Startplatz 30 zum Sieg; nun wurde er nach einem Yamaha-Protest nachträglich disqualifiziert. Das Team sorgte bereits früher für einen Skandal.

Die Supersport-WM 300 hat nach dem zweiten Meeting in Aragón einen neuen Skandal, und wieder ist das Kawasaki-Team 2R Racing beteiligt.



Beim Saisonauftakt der Nachwuchsserie in Jerez nahm es das Team mit der Einhaltung der Corona-Maßnahmen nicht so genau, was bei Promoter Dorna nicht gut ankam. Das Team wurde zunächst für den Rest der Saison disqualifiziert, um es dann wieder ab dem ersten Meeting in Aragón wieder zuzulassen – um Fahrer Victor Rodriguez Nunez nicht für das Vergehen seines Teams zu bestrafen.

Und der Spanier bedankte sich dafür mit einem Überraschungssieg im zweiten Lauf am Sonntag. Der 20-Jährige hatte sich in der Superpole nur als 30. für die Startaufstellung qualifiziert und hatte damit mehr Positionen gewonnen, als irgendein Fahrer zuvor in dieser Serie.



Doch nach einen Protest von Yamaha kam heraus, dass der verwendete Motor der Kawasaki von 2R illegal war! Es folgte die nachträgliche Disqualifikation von beiden Aragón-Meetings. Alle Ergebnislisten und der WM-Stand werden neu geschrieben.

Den Sieg im entsprechenden Rennen erbte Bahattin Sofuoglu (Yamaha). Der Deutsche Alan Kroh rückt auf Platz 10 nach vorne, was sein bisher bestes WM-Finish bedeutet.