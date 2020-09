Alan Kroh: Bestes WM-Ergebnis für einzigen Deutschen

In der stark umkämpften Supersport-300-Weltmeisterschaft kommt es auf Talent und Fahrkönnen an, neben Taktik muss aber auch das nötige Glück vorhanden sein. Alan Kroh (Yamaha) ist aktuell der einzige Deutsche in der klei

Alan Kroh gehört als einer von fünf Fahrern in der Supersport-300-WM zum bLU cRU-Förderprogramm von Yamaha. Der 16-Jährige sicherte sich beim vergangenen Event im Motorland Aragon zum zweiten Mal WM-Zähler. Im ersten Rennen am Samstag holte er sich, wie eine Woche zuvor an selber Stelle, den elften Platz, mit gerade einmal 1,892 Sekunden Rückstand auf den spanischen Sieger Victor Rodriguez Nunez (Kawasaki).

«Es wird immer besser und wir sind jetzt in der Spitzengruppe angekommen, in dem Bereich, wo ich auch unbedingt hinmöchte», erklärte der in Spanien wohnende Deutsch-Brasilianer im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Aragon ist nicht die beste Strecke für die Yamaha, weil wir auf der Geraden etwas verlieren, wir müssen hart weiterarbeiten. Nach den beiden anstrengenden Wochenenden möchte ich mich erstmal etwas entspannen und in zwei Wochen sind wir dann in Barcelona, wo es hoffentlich noch viel besser wird.»

Insgesamt gibt es noch sechs Events mit jeweils zwei Rennen für den Yamaha-Piloten, um seine Lernkurve weiter nach oben zu führen. «Ich kenne die Strecke in Barcelona, ich bin dort bereits mit der 600er gefahren und ich hoffe dort ganz vorne zu sein», sagte Kroh nach dem 18. Platz im zweiten Rennen von Aragon. «Nach Barcelona geht es für mich in Magny-Cours und Estoril auf neue Strecken, beide kenne ich noch nicht. Es gilt dann gleich in FP1 die Strecke zu lernen, die Reifen bestmöglich zu nutzen und anschließend auf Zeitenjagd zu gehen.»

«In der Supersport-300-Klasse kommt es nicht auf den reinen Speed an, es geht eher darum, im Rennen taktisch gut aufgestellt zu sein. Man muss schauen, wie man in der letzten Runde in eine sehr gute Position kommt. Du musst den Windschatten nutzen und am Ende im besten Fall in den Top-3 landen», beschreibt der WM-21. das Vorgehen in der 300er-Klasse.