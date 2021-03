Kawasaki praktiziert in SBK-WM Gleichberechtigung

Weibliche Rennfahrer und Teammitglieder sind auch im Jahr 2021 in der Unterzahl, verhältnismäßig viele trifft man bei Kawasaki an. Mit Carla Grau Pi hat man die einzige Teammanagerin im Superbike-Paddock.

Rennsport ist nicht mehr nur Männersache, in der seriennahen Weltmeisterschaft bereichern zunehmend Frauen das Paddock – gemeint sind ausdrücklich nicht die traditionellen Grid Girls.



Als einziges Werksteam hat Kawasaki mit Ana Carrasco in der Supersport-WM 300 eine weibliche Rennfahrerin unter Vertrag. Als erstes Team im Superbike-Paddock bekommt die Spanierin eine Frau als Teammanagerin. Die erst 22-Jährige Carlo Grau Pi wird 2021 ihr Debüt in dieser verantwortungsvollen Position geben.

Die Katalanin hat einen sportlichen Hintergrund. Seit ihrem fünften Lebensjahr fährt sie selbst Motorräder, außerdem war sie spanische Ski-Alpin-Meisterin und studiert derzeit Sportmanagement an der Ramon Llull University in Barcelona. Im letzten Jahr arbeitete Grau Pi noch als PR-Managerin und Assistentin von Carrasco. Sie ist sich bewusst, dass sie in ihrem ersten Jahr als Teammanagerin Unterstützung brauchen wird.



«Ich bin glücklich über diese Chance, die mir Provec Racing und Kawasaki bieten. Und ich freue mich sehr, weiter mit dieser Gruppe von Profis zu arbeiten und zu lernen. Sie haben so viel Erfahrung in der Superbike-WM», sagte Grau Pi.

Ihr wichtigster Ansprechpartner im Kawasaki-Werksteam wird Guim Roda sein, der als Teammanager von Tom Sykes (2013) und Jonathan Rea (2015-2020) sieben WM-Titel sammelte.



«Carla ist lernbegierig und hat bereits viel Erfahrung, die sie in der Box und bei allen -Mitarbeitern einbringen kann», sagte der Spanier. «Unser Ziel ist es natürlich, mit Ana Carrasco den SSP-300-Titel zurückzugewinnen. Die gesamte Provec-Struktur ist darauf ausgerichtet. Wir wünschen Carla viel Erfolg und hoffen, dass ihre Nominierung ein weiterer positiver Schritt für Frauen im Superbike-Paddock ist.»

Carla Grau Pi ist nicht die einzige Frau, die für Kawasaki in der seriennahen Weltmeisterschaft tätig ist. Seit 2009 ist Silvia Sanchez bei Provec Racing für die Teamkoordinatorin zuständig. Weitere weibliche Teammitglieder in verantwortungsvoller Position sind Eva Blanquez (PR Manager), Theresa Moreno (Hospitality Manager) und Txell Baro (Design). Und Rekordweltmeister Jonathan Rea vertraut als Reifentechnikerin Mara Soto.