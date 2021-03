Machado Yamaha: Mexikaner fliegt raus, Ieraci kommt

Einen Fahrerwechsel noch vor Saisonbeginn der Supersport-WM 300 nahm das spanische Team Machado Came Yamaha vor. Statt eines Piloten aus Mexiko kommt der etablierte Bruno Ieraci.

Ursprünglich wollte Machado Came mit drei Rookies in die Saison 2021 starten. Neben dem Spanier Vicente Perez Selfa und dem Niederländer Ruben Bijman stand mit Carlos Torres erstmals ein Mexikaner in der Teilnehmerliste der Supersport-WM 300.



Aber dazu kommt es nicht.

Statt Torres wird Bruno Ieraci die dritte Yamaha R3 pilotieren. Der Italiener wurde nach eigener Aussage zunächst vom Veranstalter nicht für die diesjährige Saison akzeptiert. Das wäre unverständlich, denn der 20-Jährige etablierte sich 2019 und 2020 als konstanter Top-10-Fahrer und stand beim Saisonfinale 2019 in Katar sogar als Dritter auf dem Podium.



Durch den hartnäckigen Einsatz seines neuen Teamchefs Pedro Machado wurde Ieraci nun doch akzeptiert.

«Ich bin glücklich, dass ich meine Teilnahme an der SSP-WM 300 bekannt geben kann. Ich danke Pedra Machado dafür, dass sie mich unbedingt haben wollten und Tag für Tag daran gearbeitet haben, dass es möglich wurde. Die Yamaha ist ein neues Bike für mich, ich muss daran arbeiten. Ich bin aber zurück im Spiel und bereit, starke Ergebnisse zu holen.»