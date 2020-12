Offiziell: Die zweite Gruppe Youngster ist gestrichen

Wegen riesiger Nachfrage wurde in der Supersport-300-WM 2019 und 2020 in zwei Gruppen und mit theoretisch bis zu 72 Piloten gefahren. Nächste Saison sehen wir mehr Klasse statt Masse.

Auch wenn mittlerweile mehrere Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt wurden und teilweise bereits zum Einsatz kommen, gibt es für die nächste Saison große Unsicherheiten. Nicht zuletzt wegen einer neuen Variante von SARS-CoV-2, die deutlich ansteckender sein soll und deren Auswirkungen bislang nicht abschätzbar sind.

Seit Monaten dachte Promoter Dorna darüber nach, das Feld der 300er-Klasse zu beschränken. Bislang waren theoretisch 72 Fahrer möglich, deshalb wurden seit 2019 alle Trainings in zwei Gruppen ausgetragen. Direkt für das Rennen qualifizieren sich nur jene 30 Fahrer, die es zuvor in die Superpole geschafft hatten. Hinzu kamen die besten sechs aus dem Last-Chance-Race. Für den Rest der regelmäßig über 50 Teilnehmer war Feierabend.

Soeben wurde vom Motorrad-Weltverband FIM und der Superbike Commission bestätigt: Ab 2021 gibt es in der Supersport-300-WM nur noch eine Gruppe, mit voraussichtlich maximal 36 Fahrern. Die doppelten Trainings sind damit ebenso Geschichte wie das Last-Chance-Race.

Am Freitag werden die Youngster zwei freie Trainings über 30 Minuten haben, am Samstagmorgen um 10 Uhr folgt die Superpole. Am Samstag um 12.45 Uhr wird das erste Rennen ausgetragen, am Sonntag um 9.50 Uhr ein 15-minütiges Warm-up und um 15.15 Uhr als Abschluss des Rennwochenendes der zweite Lauf.

Hinter dieser Reduktion liegen verschiedene Überlegungen. Die Dorna geht davon aus, dass viele der kleinen Teams für 2021 in monetäre Schwierigkeiten geraten, weil sie sich in der Regel über Sponsoren aus dem Freundes- und Bekanntenkreis finanzieren und viele kleinere Firmen von den behördlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona besonders betroffen sind.

Außerdem steigt mit weniger Fahrern automatisch die Leistungsdichte. Offiziell bestätigt sind für 2021 erst 16 Fahrer, überwiegend auf Kawasaki. Hinzu kommen einige Yamaha und wahrscheinlich nur eine KTM, die das sächsische Freudenberg-Team einsetzt.

Teams & Fahrer Supersport-300-WM:

Scuderia Maranga Kawasaki: Indy Offer (GB), Inigo Iglesias (E)

Team 109 Kawasaki: ?

Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB), Harry Khouri (AUS), Dorren Loureiro (ZA)

Provec Kawasaki: Ana Carrasco (E)

Prodina Ircos Kawasaki: Tom Brianti (I)

MTM Kawasaki: Jeffrey Buis (NL)

Pedercini Kawasaki: Johann Gimbert (F)

Flembbo Kawasaki: Samuel Di Sora (F), Sylvain Markarian (F)

2R Racing Kawasaki: Marc Garcia (E)

Biblion Motoxracing Yamaha: Bahattin Sofuoglu (TR)

WRP Wepol Yamaha: Petr Svboda (CZ)

MS Yamaha: Unai Orradre (E), Kawakami? Duarte?

Freudenberg KTM: Victor Steeman (NL)



Fett = bestätigt