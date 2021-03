Gelähmter Joan Lascorz zurück im Kawasaki-Werksteam 29.03.2021 - 06:59 Von Kay Hettich

Supersport-WM 300 © Kawasaki Joan Lascorz soll Ana Carrasco unterstützen

Am 2. April jährt sich der tragische Trainingsunfall in Imola von Joan Lascorz zum neunten Mal. Der ehemalige Kawasaki-Werkspilot übernimmt nun an der Seite von Ana Carrasco wieder Verantwortung.