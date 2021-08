Most, Lauf 2: Buis siegt – KTM knapp am Podest vorbei

Mit seinem ersten Saisonsieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 meldete sich Weltmeister Jeffrey Buis an der Spitze zurück. KTM-Pilot Victor Steeman verpasste das Podium um 0,1 sec. Stange stürzte.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Most war ein umkämpft und spannend vom Start bis ins Ziel. An der Spitze setzten sich nach einigen Runden zunächst die Kawasaki-Piloten Adrian Huertas, Alejandro Carrion und Tom Booth-Amos sowie Lauf-1-Sieger Victor Steeman (KTM) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha) fest.



Positionskämpfe in der Schlussphase sorgten dafür, dass mit Yuta Okaya (Kawasaki), Oliver König und Jeffrey Buis (alle Kawasaki) aus dem Fünf- ein Achtkampf wurde.

Mit einem Defekt verabschiedete sich Sofuoglu drei Runden vor dem Schluss vom Kampf um den Sieg. Wenig später konnte Lokalmatador König den Speed nicht mehr mitgehen und fiel zurück. Zu Beginn der letzten Runde stürzte Okaya in der Schikane, wodurch Huertas ausweichen misste und den direkten Anschluss verlor.



In der letzten Kurven blieben Buis, Booth-Amos, Carrion und Steeman übrig und brausten in dieser Reihenfolge über die Ziellinie – getrennt von nur 0,130 sec!

Für Ana Carrasco gab es auch im Sonntagsrennen nichts zu gewinnen. Die 300er-Weltmeisterin von 2018 fuhr 15 sec hinter der Spitze in einer großen Gruppe und kämpfte um Platz 13. Die Ziellinie kreuzte die Kawasaki-Pilotin auf der 21. Position.



Pech hatte auch Chris Stange, der seit Assen mit 2R Kawasaki in der Nachwuchsserie dabei ist. Nach Platz 15 am Samstag stürzte der Sachse im zweiten Rennen bereits in der zweiten Runde.

Ergebnis Supersport-WM 300, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jeffrey Buis Kawasaki 2. Tom Booth-Amos Kawasaki + 0,008 sec 3. Alejandro Carrion Kawasaki + 0,032 4. Victor Steeman KTM + 0,130 5. Adrian Huertas Kawasaki + 1,183 6. Oliver König Kawasaki + 1,212 7. Mirko Gennai Yamaha + 8,149 8. Koen Meuffels Kawasaki + 8,163 9. Victor Rodriguez Kawasaki + 8,290 10. Hugo De_Cancellis Kawasaki + 8,353 11. Gabriele Mastroluca Yamaha + 8,451 12. Petr Svoboda Yamaha + 16,804 13. Oscar Nunez Kawasaki + 17,155 14. Ton Kawakami Yamaha + 17,238 15. Harry Khouri Kawasaki + 17,356 16. Dean Berta-Vinales Yamaha + 17,402 17. Dorren Loureiro Kawasaki + 18,030 18. Alessandro Zanca Kawasaki + 20,740 19. Inigo Iglesias Kawasaki + 20,776 20. Filip Feigl Kawasaki + 21,485 21. Ana Carrasco Kawasaki + 21,697 22. Johan Gimbert Kawasaki + 23,165 23. Filippo Palazzi Yamaha + 24,606 24. Marco Gaggi Yamaha + 26,764 25. Alfonso Coppola Yamaha + 26,814 26. Antonio Frappola Kawasaki + 26,914 27. Thomas Brianti Kawasaki + 26,965 28. Sylvain Markarian Kawasaki + 50,402 29. Niccolo Lisci Yamaha + 58,666 30. James Mcmanus Kawasaki > 1 min 31. Joel Romero Kawasaki > 1 min 32. Unai Orradre Yamaha > 1 min 33. Mate Szamado Kawasaki > 1 min Out Yuta Okaya Kawasaki Out Bahattin Sofuoglu Yamaha Out Matyas Cervenka Kawasaki Out Miguel Duarte Yamaha Out Samuel Di Sora Kawasaki Out Kevin Sabatucci Yamaha Out Vicente Perez Yamaha Out Ruben Bijman Yamaha Out Christian Stange Kawasaki