Neue KTM RC390: Viel leichter, modernste Elektronik

Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, bringt KTM für 2022 neue RC-Modelle, darunter die 390 für die Supersport-WM 300. Das Serienbike wurde in allen Bereichen deutlich verbessert.

Seit Assen mischt das Team Freudenberg KTM in der Supersport-WM 300 wieder vorne mit. Bei seinem Heimrennen preschte Victor Steeman auf Pole-Position, wurde in den Rennen aber nur jeweils Achter – winzige 1,558 und 0,862 sec hinter dem Sieger!



In Most preschte der 21-Jährige erneut auf Startplatz 1 und eroberte in den Rennen die Plätze 1 und 4. In der Gesamtwertung liegt der Niederländer nach 8 von 16 Rennen mit 63 Punkten auf dem fünften Rang.

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, gibt es von KTM für 2022 ein neues Homologationsmodell der RC390. Die Serienversion ist ein deutlicher Schritt nach vorne und soll es dem sächsischen Team ermöglichen, nächstes Jahr um den WM-Titel zu kämpfen. Natürlich würde der österreichische Hersteller auch gerne mehr Motorräder in Orange in der Startaufstellung sehen, dieses Jahr ist Steeman ein Einzelkämpfer – die Szene wird von Kawasaki und Yamaha beherrscht.

Die RC-Modelle halten seit Jahren die Supersport-Flagge im KTM-Modellaufgebot hoch und erfreuen sich bei Motorradfans auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Die neue Generation kommt mit einem vom Rennsport inspirierten Design, einem sportlichen Fahrwerk und einer hochmodernen Elektronik daher, die man so noch nie zuvor im Segment der Supersport-Bikes mit kleinem Hubraum gesehen hat. Damit stürmen die neuen RC-Modelle aus der Boxengasse direkt in die Startaufstellung.

Ihre aus dem Rennsport abgeleitete Optik ist das auffälligste Update der neuen Baureihe: Beinahe jedes Verkleidungsteil wurde neu designed und unterstreicht klar den sportlichen Charakter. Im Zuge der Neugestaltung wurde auch die Gesamtgröße der RC-Modelle bewusst gesteigert – nicht nur, um ein visuelles Statement zu setzen, sondern auch, um die Aerodynamik bei hohen Geschwindigkeiten zu verbessern. Das neue Design verbessert außerdem den Wind- und Wetterschutz und leitet die Hitze des Motors optimal vom Fahrer weg. Um eine sportlichere und aggressivere Optik zu erzielen, aber auch, um den neu gestalteten Stahl-Gitterrohr-Heckrahmen bestmöglich in Szene zu setzen, wurde die Heckverkleidung so minimalistisch wie möglich gehalten.

Wie es sich für ein echtes Sportmotorrad gehört, wurde der Ergonomie besondere Aufmerksamkeit zuteil. Der ergonomisch gestaltete Kniebereich erlaubt dem Fahrer nun, sich flüssig zu bewegen, und ist so schlank wie möglich, um die größtmögliche Kontaktfläche zu bieten.

Das neue, zweiteilige Kombiinstrument und die neue Windschild-Halterung bedienen sich eines neuen Designs aus Aluminium, während ein neu gestaltetes Unterteil aus Verbundwerkstoff den Scheinwerfer an seinem Platz hält. Der nun größere Kraftstofftank wurde im Hinblick auf Alltagstauglichkeit, Komfort und Reichweite optimiert.

Das neue Bodywork lässt sich dank der Reduktion der Anzahl an Schrauben und eines neu entwickelten Montagesystems leicht entfernen. So kann der Fahrer das für die Straße zugelassene Bodywork schnell gegen die Rennstrecken-Verkleidungsteile tauschen. Die wichtigsten Updates der neuen KTM RC-Modelle finden sich jedoch unter dem neuen Bodywork. Bei der Entwicklung der RC-Baureihe des Jahres 2022 stand die Gewichtseinsparung im Vordergrund, das Fahrwerk der neuen Modelle wurde rundum abgespeckt. Neue Felgen sind für eine Gewichtsreduktion von 3,4 kg verantwortlich, während die neue Bremsanlage von ByBre beeindruckende 960 Gramm leichter ist als beim Vorgänger. Auch der Rahmen wurde optimiert und ist nun 1,5 kg leichter als zuvor.

Die Federung wurde ebenfalls deutlich adaptiert: Vorn verrichtet eine einstellbare Open-Cartridge-Upside-down-Gabel vom Typ WP APEX ihre Arbeit, bei der links die Druckstufe in 30 Klicks und rechts die Zugstufe in ebenfalls 30 Klicks angepasst werden kann. Das Topmodell KTM RC 390 bietet ein Federbein vom Typ WP APEX mit Vorspannungs- und 5-Klick-Zugstufeneinstellung.

Jedes Modell der RC-Baureihe wird von einem EURO-5-tauglichen, hochmodernen, flüssigkeitsgekühlten 1-Zylinder-4-Takt-Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, vier Ventilen und elektronischer Kraftstoffeinspritzung angetrieben. Dank eines neuen Luftfilterkastens leisten die RC-Modelle der Generation 2022 nun noch mehr Drehmoment. Bei der RC 390 wurde außerdem das Motormapping verändert, um das Drehmoment und die generelle Fahrbarkeit zu verbessern. Wenn es um Elektronik geht, setzen die RC-Modelle der neuen Generation neue Maßstäbe im Segment der Supersport-Bikes mit kleinem Hubraum.

Die KTM RC 390 bietet eine Auswahl an Assistenzsystemen, die normalerweise nur an großvolumigen Motorrädern zu finden sind, darunter Supermoto-ABS, Kurven-ABS und Kurven-MTC sowie den optionalen Quickshifter+.

Die KTM RC-Modelle der neuen Generation untermauern den Leitsatz READY TO RACE in der Supersport-Klasse und zementieren ihre Stellung mit echter Renntauglichkeit und der entsprechenden Technik. Die neue Generation der KTM RC steht voraussichtlich ab März 2022 bei den autorisierten KTM-Händlern bereit.