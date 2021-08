Paukenschlag: Vinales bricht Yamaha-Vertrag in SSP300 11.08.2021 - 06:41 Von Kay Hettich

© WorldSBK Denkbar ist dennoch, dass Vinales Racing noch einmal mit Yamaha auf der Strecke auftaucht

So wie sich MotoGP-Star Maverick Vinales vorzeitig von Yamaha trennt, so bricht das Yamaha-Rennteam seines Vaters in der Supersport-WM 300 den Vertrag.