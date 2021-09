Lennox Lehmann (15): Gelungenes WM-Debüt in Barcelona

Am vergangenen Wochenende gab IDM-300-Champion Lennox Lehmann in Barcelona sein WM-Debüt in der Supersport-300. Im Team Freudenberg KTM hinterließ der Teenager aus Dresden einen sehr ordentlichen Eindruck.

Lennox Lehmann ist eine der deutschen Nachwuchshoffnungen. Der erst 15-Jährige ist aktueller Champion der IDM Supersport 300 und führt auch die diesjährige Meisterschaft mit zwei Siegen und sieben Podestplätzen aus zehn Rennen an.



Mit seinem IDM-Team Freudenberg KTM nahm der Dresdner mit einer Wildcard beim Meeting der Supersport-WM 300 in Barcelona teil. Es war sein erster Auftritt im Rahmen einer Weltmeisterschaft.

Davon war aber nicht viel spüren: Lennox verlor am Freitag nur 1,4 sec auf die Tagesbestzeit. Dass das nur Platz 26 bedeutete, hat mit der Leistungsdichte des 44 Fahrer umfassenden Teilnehmerfeldes zu tun.



«In der WM sind einfach mehr schnelle Jungs», fiel dem KTM-Piloten auf. «Die Top-5 der IDM können sicher gut mithalten, wenn alles perfekt läuft. Aber statt fünf in der IDM sind es hier 30 Piloten, die richtig schnell sind.»

In der Superpole erreichte Lehmann wieder mit nur 1,4 sec Rückstand Startplatz 29. Im ersten Rennen am Samstag verpasste er als 17. die Punkteränge nur um 0,3 sec, am Sonntag kreuzte er im zweiten Lauf mit einem technischen Problem als 21. die Ziellinie.



«Die Gruppen sind in der WM größer und es gibt viel mehr Überholmanöver. Im ersten Rennen war ich nicht schlecht dabei, hatte aber in der letzten Runde einen Fehler, was mich einen Punkterang gekostet hat. Ich fuhr in einer Kurve eine weite Linie und wurde von drei Fahrern überholt. Das war schade, aber okay», schilderte Lennox SPEEDWEEK.com. «Im zweiten Rennen gab es ein Problem mit dem Getriebe. Beim Start war erst noch alles gut, dann sind mir aber die Gänge rausgesprungen und ich bog als 38. in die erste Kurve ein. Das zog sich dann durch das ganze Rennen. Beim Beschleunigen sind die Gänge rausgeflogen, dadurch fehlte der Speed auf der Geraden und ich konnte nicht mehr zu den anderen aufholen.»

Erstaunlich: Im ersten Rennen lag der Teenager nur 0,6 sec hinter seinem Freudenberg-Kollegen Victor Steeman, als der Niederländer mit einem Defekt in Runde 5 aufgeben musste. Steeman ist der einzige KTM-Stammfahrer in der Supersport-WM 300 und hat das erste Rennen in Most gewonnen!



«In den freien Trainings war er schon um einiges schneller als ich», gab der Teenager zu. «In der Superpole war es schade, dass ich keinen Windschatten gefunden hatte. Das haben wir verkackt – erst war ich zu spät auf der Strecke, dann zu früh und habe die Gruppe nicht erwischt. Ohne Windschatten ist es schwer, weil die Leistungsdichte in der WM schon sehr hoch ist. Im ersten Rennen lag ich direkt hinter Victor und das hat gut funktioniert. Das Getriebeproblem im zweiten Lauf war halt schade, aber das kann man nicht ändern.»