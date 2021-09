Freudenberg: Barcelona-Wildcard für Lennox Lehmann

Neben Victor Steeman wird beim sechsten Saisontreffen der Supersport 300-WM in Barcelona auch Lennox Lehmann für das Team Freudenberg am Start sein. Der IDM-300-Meister nutzt diese Chance als Vorbereitung für 2022.

Nachdem er lange Zeit auf seinen ersten WM-Einsatz warten musste, ist es nun soweit. Beim sechsten Saisontreffen der Supersport-300-WM in Barcelona wird sich Lennox Lehmann erstmalig mit der Weltspitze messen dürfen. Ursprünglich sollte der letztjährige Champion der IDM Supersport 300 bereits in Most für das sächsische Team Freudenberg in der WM starten, jedoch erhielten dort zwei tschechische Talente den Vorzug.

Nun bekam das Team von der Dorna die offizielle Zusage. Lehmann löst damit seine Wildcard ein, die er von Pirelli zum IDM-Titelgewinn 2020 erhalten hatte. Teamchef Carsten Freudenberg zeigte sich dankbar über diese Gelegenheit: «Zuerst möchte ich mich bei Pirelli Deutschland bedanken, Pirelli wird die Startgebühr für diesen WM-Lauf übernehmen. Durch den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2020 hat Lennox diese Unterstützung von Pirelli erhalten.»

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com sprach der Nachwuchsfahrer über die bevorstehende Herausforderung auf dem für ihn noch unbekannten «Circuit de Barcelona-Catalunya»: «Ich habe mir viele Videos und auch die Rennen der letzten beiden Jahre dort angeschaut. Das hat mir geholfen, die Linie und die Bremspunkte zu lernen, sodass es mir in den Trainings leichter fallen wird, mich an die Strecke anzupassen.»

Mit dem Niederländer Victor Steeman hat der 15-Jährige einen erfahrenen Teamkollegen an der Seite: «Wir werden versuchen, zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig Windschatten zu spenden. Mit einem Teamkollegen ist das einfacher als in einer Gruppe von 20 Fahrern. Dort stehen sich die Piloten mehr im Weg stehen, als dass eine schnelle Runde zustande kommt.»

Auch Teamchef Freudenberg weiß um die Vorteile eines zweiten Fahrers in der Box: «Die Zusammenarbeit mit Victor wird Lennox helfen. Wobei auch Victor davon profitieren wird, da wir mehr Daten und Informationen über das Wochenende auf der Strecke bekommen. Kurz gesagt, die Motivation ist bei allen groß und wir wollen Lennox bestmöglich unterstützen.»

Mit Steeman war das Team bereits im Frühjahr in Barcelona testen, wovon auch Lehmann profitieren kann: «Das Wissen meines Teams ist sehr wichtig, denn wir haben schon Daten und die Übersetzung. Wir wissen, welchen Luftdruck wir unter verschiedenen Bedingungen fahren müssen. Durch Victor habe ich auch im Data Recording bereits Anhaltspunkte», so der Dresdner.

Der aktuell Führende der IDM Supersport 300 wird in Barcelona mit seiner KTM RC 390 R an den Start gehen, wie er sie auch aus der IDM kennt: «Am Motorrad muss nichts verändert werden, lediglich der Motor wird durch die Dorna verplombt», erklärte Lehmann.

Trotz der Vorfreude auf seinen ersten WM-Auftritt sieht Lennox dem Wochenende entspannt entgegen: «Wir gehen ohne Druck an die Sache heran. Ich habe mir keine konkreten Ziele gesetzt, sondern will einfach Spaß haben und die Atmosphäre genießen. Ich denke aber, unter die Top-15 werde ich es schaffen.»

Ob weitere Wildcard-Einsätze geplant sind, ist sich der Schüler derzeit nicht sicher: «Falls ich in Hockenheim IDM-Meister werde, könnte ich die dadurch von Pirelli gewonnene Wildcard in Portimão einlösen, aber das steht noch nicht fest.» Für 2022 hat Lehmann dagegen schon konkrete Pläne: «Unser Ziel ist der Start in der Supersport 300-WM. Als Plan B könnte ich mir die Teilnahme in der IDM Supersport 600 vorstellen, jedoch liegt unser Fokus auf dem WM-Eintritt.»