Barcelona: Fette Beute für Bahattin Sofuoglu (Yamaha)

Bahattin Sofuoglu hatte in Barcelona ein starkes Wochenende

Mit einem zweiten Platz und einem Sieg holte Bahattin Sofuoglu beim Meeting der Supersport-WM 300 in Barcelona die meisten Punkte. Den zweiten Sieg holte Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki). KTM ging leer aus.

In der Superpole sahen wir in Barcelona eine der bisher knappsten Entscheidungen. In 1:55,451 min sicherte sich der Spanier Inigo Iglesias überraschend die vorderste Startplatzierung – der Kawasaki-Pilot ist WM-20. Nur 0,006 sec hinter Iglesias qualifizierte sich Bahattin Sofuoglu (Yamaha) auf Startplatz 2, der drittplatzierte Ton Kawakami (Yamaha) büßte dagegen schon fast 0,5 sec ein. Mit Weltmeister Jeffrey Buis auf sieben und WM-Leader Adrian Huertas auf acht (beide Kawasaki), versprach es spannende Rennen.



Die beste RC390 von Freudenberg KTM stellte Victor Steeman auf Startplatz 14, Gaststarter Lennox Lehmann qualifizierte sich als 29. – mit überschaubaren 1,4 sec Rückstand.

Das erste Rennen am Samstag war bis zur letzten Runde umkämpft. Bis zu 13 Piloten mischten in der Spitzengruppe mit, am Ende teils chaotischer Windschattenduelle jubelte Jeffrey Buis über den Sieg.



Der sturzanfällige Bahattin Sofuoglu schaffte es als bester Yamaha-Pilot auf Platz 2 ins Ziel. Auf den Positonen 3 bis 5 folgten mit den Brüder Ton und Meikon Kawakami und Álvaro Diaz erstaunlicherweise ebenfalls Yamaha-Piloten.



Während Victor Steeman ausfiel, brachte Lennox Lehmann seine KTM als 17. knapp außerhalb der Punkteränge ins Ziel.

Der zweite Lauf am Sonntag fand bei schönstem Sommerwetter statt. Zuerst setzte sich eine Fünfergruppe an der Spitze ab, im letzten Renndrittel schob sich das Feld aber wieder zusammen und die Top-18 fuhren innerhalb nur 2 sec.



Entsprechend knapp das Finish: Sofuoglu kreuzte um 0,003 sec vor seinem Yamaha-Markenkollegen Diaz als Sieger über den Zielstrich. Die beste Kawasaki brachte Samuel als Dritter auf das Podium.



Erneut im Pech war Victor Steeman. Der Niederländer musste in Runde 1 einem gestürzten Piloten ausweichen und verlor 15 sec. Aussichtslos fuhr der KTM-Pilot dem Feld hinterher und kreuzte als 25. die Ziellinie. Als 21. verpasste auch Gaststarter Lehmann die Top-15.

Weil der WM-Zweite Tom Booth-Amos nach einem Sturz im Samstagsrennen auf den zweiten Lauf verzichten musste, baute WM-Leader Adrian Huertas (MTM Kawasaki) seine Führung mit den Plätzen 7 und 4 sogar aus. Der Spanier führt mit XXX Punkten vor Tom Booth-Amos (Kawasaki).