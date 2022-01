Weltmeisterteam MTM komplett: Drei 400er Kawasaki

Das belgische Team Moto Tuning Mol stellt seit 2020 den Weltmeister in der Supersport-WM 300 und will das auch in diesem Jahr tun. Dafür werden drei Piloten ins Rennen geschickt, von denen zwei das Zeug zum Titel haben.

Der Niederländer Jeffrey Buis war 2020 der erste Weltmeister, den MTM Kawasaki in der 300er-WM hervorbrachte. Im vergangenen Jahr war es Adrien Huertas, der für 2022 zwar im Team bleibt, aber der Spanier steigt in die neue Supersport-WM auf.



Für die neue Saison plante Teammanager Ludo Van der Veken daher neben einer Kawasaki ZX-6R ursprünglich nur mit zwei Motorrädern in der Nachwuchsserie. Doch nun gab das belgische Team sein vollständiges Aufgebot bekannt und überrascht mit drei Piloten in der Supersport-WM 300.

Bereits erwartet war, dass Victor Steeman vom sächsischen KTM-Team Freudenberg zu MTM auf eine Kawasaki wechselt. Für MTM ist es wichtig, einen starken niederländischen Fahrer in der 300er-Klasse zu haben, denn die Hauptunterstützung kommt von Kawasaki Benelux.



«Ich freue mich, 2022 für MTM Kawasaki fahren zu können», sagte Steeman, der sicher zu den WM-Favoriten gezählt werden muss. «Ich denke, dass wir viel voneinander lernen können und ein schönes Paket bilden, um um vordere Positionen zu kämpfen. Ich werde alles tun, um den dritten WM-Titel für MTM Kawasaki zu gewinnen.»

Mit Ruben Bijman bekommt der routinierte Steeman einen Landsmann als Teamkollegen. Der 18-Jährige fuhr 2021 im Yamaha-Team Machado Came seine erste volle Saison in der 300er-WM und erreichte in Jerez (zweites Rennen) als Achter sein einziges einstelliges Ergebnis. Die Saison beendete er auf Position 29.



Als dritter Pilot wurde erneut Yuta Okaya bestätigt. Der Japaner wird 2022 seine dritte Saison für das belgische Team bestreiten und strebt ebenfalls den Titelgewinn an. Der 22-Jährige aus Tokio war der erste Japaner, der einen Sieg in der 300er-WM erreichte. Wegen der Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie war seine Saisonvorbereitung im vergangenen Jahr kaum vorhanden, dennoch beendete die Saison als WM-Fünfter.