Superbike-WM 2022 in Most mit fünf deutschen Talenten

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Most gibt der Northern Talent Cup sein Debüt im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft. Damit steigt Anzahl der Fix-Starter aus Deutschland immens.

Am letzten Juli-Wochenende findet im tschechischen Most das sechste Meeting der Superbike-WM 2022 statt. Gleichzeitig ist es auch das sechste Rennwochenende im Northern Talent Cup, der in diesem Jahr erstmals im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft stattfindet.

Dieser Cup gehört wie der North America Talent Cup, European Talent Cup oder der Asia Talent Cup zum Programm «Road to MotoGP» der Dorna. Das Ziel der spanischen Agentur ist, junge Fahrer auf den Schritt in den Red Bull Rookies Cup, Supersport-WM 300 oder die Moto3 Junioren-WM vorzubereiten.



26 Nachwuchspiloten sind für die Saison 2022 eingeschrieben, davon fünf haben einen deutschen Pass. Drei sind Schweizer, einer Österreicher.

Für Superbike-Fans aus Deutschland sind es fünf weitere Gründe, die tschechische Rennstrecke zu besuchen. In der Superbike-Kategorie debütiert Philipp Öttl im Team Go Eleven auf der Ducati V4R, in der Supersport-WM fährt Patrick Hobelsberger im Weltmeisterteam Kallio Yamaha und in der Supersport-300 absolvieren Lennox Lehmann (Freudenberg KTM) und Dirk Geiger (RT Motorsport by SKM) ihre erste volle Saison in der Weltmeisterschaft.



Die Teilnehmer im Northern Talent Cup: Luca Göttlicher (JRP Junior Academy Team), Rocco Caspar Sessler (MCA Racing), Valentino Herrlich (Busch und Wagner Racing), Julius Coenen (Helena und Julius Racing Team – HJRT), Dustin Schneider (Goblin Racing).